Encuesta: ¿Quién quieres que sea salvado de 'Supervivientes 2026': Aratz, José Manuel Soto, Borja o Darío?

Tras la expulsión de Gerard Arias, 'Supervivientes 2026' ha celebrado una nueva ronda de nominaciones en la gala 12. Un reparto de puntos que ha dejado a cuatro nuevos expuestos a la próxima expulsión definitiva de la edición: Aratz Lakuntza, José Manuel Soto, Borja Silva y Darío Linero.
No obstante, es una nominación provisional y la citada lista podría variar el domingo en 'Conexión Honduras' en la batalla por el Tridente Dorado. Es por ello por lo que no se han abierto aún las votaciones en la app de Mediaset Infinity.
Así se han desarrollado las nominaciones de la gala 12 de 'Supervivientes'
- Alvar Seguí ha nominado a Darío Linero
- Claudia Chacón ha nominado a Aratz Lakuntza
- Aratz Lakuntza ha nominado a Darío Linero
- Darío Linero ha nominado a José Manuel Soto
- José Manuel Soto ha nominado a Darío Linero
- Borja Silva ha nominado a José Manuel Soto
- Maica Benedicto ha nominado Aratz Lakuntza
- Ivonne Reyes ha nominado a Alvar Seguí
- Alba Paul, como líder, ha nominado a Borja Silva
- Gerard Arias, antes de marcharse, ha nominado a Ivonne Reyes
Así pues, ¿a quién quieres salvar de la nueva expulsión de 'Supervivientes 2026'? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero!
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