Encuesta: ¿Quién quieres que sea salvado de 'Supervivientes 2026': Aratz, José Manuel Soto, Borja o Darío?

Tras la expulsión de Gerard Arias, 'Supervivientes 2026' ha celebrado una nueva ronda de nominaciones en la gala 12. Un reparto de puntos que ha dejado a cuatro nuevos expuestos a la próxima expulsión definitiva de la edición: Aratz Lakuntza, José Manuel Soto, Borja Silva y Darío Linero.

No obstante, es una nominación provisional y la citada lista podría variar el domingo en 'Conexión Honduras' en la batalla por el Tridente Dorado. Es por ello por lo que no se han abierto aún las votaciones en la app de Mediaset Infinity.

Así se han desarrollado las nominaciones de la gala 12 de 'Supervivientes'

Alvar Seguí ha nominado a Darío Linero

Claudia Chacón ha nominado a Aratz Lakuntza

Aratz Lakuntza ha nominado a Darío Linero

Darío Linero ha nominado a José Manuel Soto

José Manuel Soto ha nominado a Darío Linero

Borja Silva ha nominado a José Manuel Soto

Maica Benedicto ha nominado Aratz Lakuntza

Ivonne Reyes ha nominado a Alvar Seguí

Alba Paul, como líder, ha nominado a Borja Silva

Gerard Arias, antes de marcharse, ha nominado a Ivonne Reyes

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