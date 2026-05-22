'Supervivientes 2026' da un giro totalmente inédito a las nominaciones y aplaza el televoto de salvación

La gala 12 de 'Supervivientes 2026', que ha acogido la expulsión definitiva de Gerard Arias, ha puesto el broche con las nominaciones, que se han saldado con cuatro nuevos expuestos en la palestra: Aratz Lakuntza, José Manuel Soto, Borja Silva y Darío Linero.

Sin embargo, una vez en la picota, el reality ha dado un golpe de efecto inesperado: no ha abierto el televoto en la app de Mediaset Infinity como es habitual porque, tal y como ha explicado Jorge Javier Vázquez, es una nominación de carácter provisional y la citada lista podría modificarse el próximo domingo en 'Conexión Honduras' en la batalla por el Tridente Dorado.

En la gala conducida por Sandra Barneda, todos los concursantes lucharán por el poder más importante de 'Supervivientes'. El ganador de ese colosal reto podrá alterar la lista de nominados si así lo decide. Es por ello por lo que no se ha habilitado aún el televoto en la plataforma de Mediaset.

Antes de todo esto, los concursantes, unificados en Playa Conquista, han participado en la prueba por el liderazgo, en la que solo uno se podía colgar el collar de líder. La vencedora ha sido finalmente la influencer Alba Paul. Por ello, se ha librado de la nominación por la condición de inmune y ha alcanzado el poder de la designación directa, que ha ido para Borja Silva.

Así se han desarrollado las provisionales nominaciones de la gala 12 de 'Supervivientes'

Alvar Seguí ha nominado a Darío Linero

Claudia Chacón ha nominado a Aratz Lakuntza

Aratz Lakuntza ha nominado a Darío Linero

Darío Linero ha nominado a José Manuel Soto

José Manuel Soto ha nominado a Darío Linero

Borja Silva ha nominado a José Manuel Soto

Maica Benedicto ha nominado Aratz Lakuntza

Ivonne Reyes ha nominado a Alvar Seguí

Alba Paul, como líder, ha nominado a Borja Silva

Gerard Arias, antes de marcharse, ha nominado a Ivonne Reyes

Con todo ello, los supervivientes que por lo pronto (a la espera de variaciones) se juegan su permanencia en 'Supervivientes 2026' durante la nueva semana de concurso son Aratz Lakuntza, José Manuel Soto, Borja Silva y Darío Linero. La próxima eliminación tendrá lugar el jueves 28 de mayo en una nueva gala comandada por Jorge Javier Vázquez y María Lamela.