Quinto duelo de Marc Giró y Henar Álvarez: Los 10 invitados de esta semana, que separa al reparto de una misma serie entre La Sexta y RTVE

Este martes 19 de mayo se producirá el quinto duelo en la particular batalla que se disputan Henar Álvarez con 'Al cielo con ella' y Marc Giró con 'Cara al show' en La 1 y La Sexta respectivamente. Y lo más curioso es que esta semana ambos espacios compartirán promoción de una misma serie.

Y es que mientras Henar Álvarez contará con dos de las protagonistas de de 'Se tiene que morir mucha gente', la nueva serie de Movistar Plus+ que avanza la novela de Victoria Martín, Marc Giró contará con la otra protagonista de la ficción.

De este modo, La 1 con 'Al cielo con ella' y La Sexta con 'Cara al show' harán promoción a la vez y en la misma noche de una ficción de otra plataforma viniendo a demostrar cómo ambos formatos buscan al mismo tipo de público.

En este sentido, cabe recordar que en su cuarto duelo la semana pasada se produjo una subida de ambos formatos al quedarse muy cerca entre sí con 'Al cielo con ella' superando a 'Cara al show' por la mínima con un 8,7% y 704.000 en el caso del programa de Henar frente al 8% y 639.000 espectadores que firmó el formato de Marc Giró.

Daniel Guzmán y Macarena García, entre los invitados de Henar Álvarez

Para arrancar la noche, Henar Álvarez recibirá en el plató de 'Al cielo con ella' a Daniel Guzmán. El actor y director hará un repaso a su trayectoria y hablará de su película 'La deuda' y su salto a la música con la creación del grupo 'Presbicia'.

Después, la presentadora se sentará con Macarena García y Laura Weissmahr, protagonistas de 'Se tiene que morir mucha gente', la nueva serie adaptada de la novela de Victoria Martín. Juntas, hablarán de esta historia que mezcla humor, amistad entre mujeres y crisis vitales para retratar a toda una generación que aparenta tener todo bajo control.

Después, la presentadora Nuria Marín se colará en 'Al cielo con ella' para hablar de los mejores royals salseos y presentar su nuevo programa, 'Lo que pasó pasó', de RTVE Play, donde repasa el maravilloso mundo del espectáculo. Por último, la noche contará con el toque musical de Jimena Amarillo y el humor de la actriz y humorista y humorista Toni Acosta para completar la noche.

📢 Henar Álvarez conquista la noche con sus habilidades más letales: vacilar, congelar y triunfar...



📢 #AlCieloConElla, este martes, 19 de mayo, después de 'La Revuelta' en @La1_tve.



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Anna Castillo e Inma Cuesta, las invitadas de Marc Giró

Por su parte, Marc Giró arrancará la quinta entrega de 'Cara al show' recibiendo a Inma Cuesta. La actriz, que la semana pasada ya visitó 'La Revuelta', salta ahora al programa de La Sexta para promocionar el reciente estreno de 'Berlín y la dama del armiño', la segunda parte de la serie de Netflix. Además de desvelar los detalles de esta producción, Cuesta hablará de su gran pasión por la pintura y sorprenderá demostrando en directo su talento tocando el tambor.

Después será Anna Castillo, la tercera protagonista de 'Se tiene que morir mucha gente' la que visite 'Cara al show' mientras sus compañeras están con Henar Álvarez en La 1. La actriz compartirá con el público las anécdotas más divertidas del rodaje, los secretos de sus últimas y caóticas mudanzas, y pondrá a prueba su espectacular memoria en un divertido juego.

Por último, Marc Giró volverá a contar con la actriz y humorista Yolanda Ramos como colaboradora con su desternillante y surrealista sección así como la actuación de Natalia Lacunza y Gara Durán.