El público y la crítica especializada dictan esta sentencia a 'Berlín y la dama del armiño' en Netflix y hay consenso

El universo de 'La casa de papel' cierra un ciclo con el estreno de 'Berlín y la dama del armiño', la segunda y última temporada del spin-off protagonizado por Berlín (Pedro Alonso). Una segunda tanda de ocho episodios que llegaba este viernes 15 de mayo a Netflix, y que en solo 24 horas ya ocupa el Top 1, convirtiéndose en la serie más vista de la plataforma en España.

No obstante, pese a que 'Berlín' pone punto y final tras la decisión de Pedro Alonso de despedirse de este personaje que le lanzó a la fama tras diez años, Netflix ya trabaja en un nuevo spin-off que ampliará el universo de la serie que estrenó Antena 3 y que hizo historia al ser la primera ficción española en llevarse un Emmy internacional.

Pedro Alonso, Tristán Ulloa, Michelle Jenner, Julio Peña, Joel Sánchez y Begoña Vargas retoman sus papeles en 'Berlín y la dama del armiño'. Mientras que al reparto de esta nueva temporada se suman Inma Cuesta ('El desorden que dejas') en el papel de Candela, nueva incorporación a la banda que le robará el corazón a Berlín, José Luis García-Pérez ('Honor') y Marta Nieto ('Madre') como el Duque y la Duquesa de Málaga.

Así es 'Berlín y la dama del armiño' en Netflix

Berlín y Damián reúnen a su banda, esta vez en Sevilla, para ejecutar un nuevo golpe maestro: fingir que van a robar la dama del armiño. ¿Fingir? ¿Y eso por qué? Porque en realidad, sus verdaderos objetivos son el Duque de Málaga y su esposa, un matrimonio que cree poder chantajear a Berlín. Lo que ellos no imaginan es que ese desafío despertará el lado más oscuro y rencoroso de Berlín, así como su sed de venganza.

¿Cómo ha recibido la crítica la temporada final de 'Berlín'?

Este final de 'Berlín' parece que no está a la altura de la crítica, tal y como recoge nuestro analista Juan Arcones en su crítica: "'Berlín y la dama del armiño' no es una mala serie ni mucho menos, pero acaba entorpeciendo la trama y el ritmo por su insistencia en meter tantas tramas amorosas que restan al conjunto final". Precisamente, "las tramas culebronescas, que se van enrevesando según avanzan los episodios, son el principal problema de esta nueva temporada", recalcamos en la crítica de El Televisero.

Por su parte, Mikel Zorrilla destaca en Espinof que la segunda temporada de 'Berlín' es muy inferior a la primera. "Me queda cierta sensación de decepción por el papel de la serie como puente hacia 'La casa de papel'", reconoce asegurando que Pedro Alonso hace bien en poner punto y final a su personaje.

Algo en lo que concuerda Raquel Hernández en Hobbyconsolas, que reafirma que esta última temporada de 'Berlín y la dama del armiño' es "el ejemplo perfecto de una saga desgastada que pide a gritos su final". En este sentido, defiende que "los ocho episodios se hacen pesados para tener una trama tan sencilla y que está pensada más bien para triunfar a nivel internacional".

También Adrián Ruiz se muestra claro en su crítica de Vertele asegurando que es "un final anticlimático" que deja a medias su nexo con 'La casa de papel' y varias tramas abiertas al no estar pensado como final de serie. Aunque si deja claro que "sigue funcionando como un tiro en su parte de acción y gustará a aquellos que se acerquen a la serie buscando el ADN adictivo" de la ficción.

El veredicto de la audiencia a la nueva temporada de 'Berlín'

Nada más estrenarse, la audiencia de Netflix no ha dudado en pronunciarse en redes sociales sobre 'Berlín y la dama del armiño'. Y ciertamente entre los comentarios recopilados sobre los nuevos episodios de la serie de la plataforma de streaming, la crítica es muy repetida: 'Berlín 2' ha decepcionado a muchos, que se preguntan si había necesidad de producir una segunda temporada.

"Nos rompe el corazón decir esto, pero no merece la pena verla. Y aunque dé pena, el desgaste evidencia que era el momento de decir adiós", ha reaccionado la cuenta especializada Previously Series en X, representando el sentir de muchos espectadores. En su extenso hilo, se destaca como único gran punto fuerte a varios integrantes del reparto. Por un lado, la incorporación de Inma Cuesta, que "se convierte en el mejor ingrediente de la temporada". Por otro, "las interpretaciones de Julio Peña y Michelle Jenner sobresalen con acierto", y "los cameos finales, únicos puntos fuertes de la temporada 2".

Mientras que el crítico Enric Albero resalta en Serializados que se constata "el agotamiento de la fórmula 'La Casa de Papel'", y agrega que "casi todo en 'Berlín y la dama de armiño' es gratuito" y el experto la califica como "una serie para invidentes" y "para ver mientras planchas".

"Sorprende muchísimo que haya tenido segunda temporada"; "Netflix es experta en estirar el chicle hasta límites insospechados"; "Es lo que pasa por no terminar las cosas cuando hay que terminarlas"; "si la serie terminó en su momento no hace falta joderla con spin-offs innecesarios porque se cargan la esencia de los personajes" o "Es horrible. No hay nada que la salve" son otras de las reacciones más sonadas de los televidentes.

YA ESTÁ DISPONIBLE la 2T de #Berlín



Nos rompe el corazón decir esto, pero no merece la pena verla💔



No es mejor que la 1T. Es un revuelto de lo mismo de siempre, una y otra vez, y sin chispa, ni gracia.



Y lo peor de todo, no cuentan ni una sola de las tramas que se mencionan… pic.twitter.com/AnUvy8Qztn — Previously Series (@PreviouslySerie) May 15, 2026

#PrevCrítica #Berlín



🔸NOTA: 5️⃣



✔️La 2T de #Berlín despide para siempre el personaje de Pedro Alonso tras casi 10 años con nosotros🥺 Y aunque de pena, el desgaste evidencia que era el momento de decir ADIÓS

✔️Inma Cuesta se convierte en el MEJOR ingrediente de la temporada,… pic.twitter.com/hDpcW7Sw9i — Previously Series (@PreviouslySerie) May 15, 2026

#Berlín y la dama del armiño es el agotamiento de una fórmula. Al nivel de los remakes de Walker o de Dallas. La serialidad necesita de variación para que la repetición funcione. Mis respetos a un elenco que defiende lo indefendible (Inma Cuesta, la 1ª).https://t.co/FYexxnYWYJ — Enric Albero (@EnricAlbero) May 15, 2026

Y esto es lo que va a seguir pasando si siguen estirando el chicle. https://t.co/tovjfM74K2 — pats (@unputomicro) May 15, 2026

Es horrible. No hay nada que la salve. A alguien le gusta el personaje de Berlín? — Marina. (@Marinagoc) May 16, 2026

Me sorprende muchisimo que haya tenido segunda temporada — A N D R É S (@FelixAndresC) May 15, 2026

Estirar el chicle con lo mismo y sin novedad cansa ,si la serie terminó en su momento no hace falta joderla con spin off innecesarios porque se cargan la esencia de los personajes 🤦🏻‍♀️ — blanquistaforever 🫶🏻 (@ByBlancaSurez1) May 15, 2026

Totalmente.

Han convertido la serie en un wattpad continuo, el personaje principal ha perdido toda su esencia, le han quitado aura y toda la personalidad que podia enganchar al espectador. La trama salta de una tontería a otra y muchas escenas carecen de sentido común. — CLAICA🌸 (@CLAUDIAGANcre) May 15, 2026

Es lo que pasa por no terminar las cosas cuando hay que terminarlas ❤️ https://t.co/BworIOJDDH — cristina ☁🐝 (@JadeAmell) May 15, 2026

Netflix es experta en estirar el chicle hasta límites insospechados. https://t.co/IyHUvvXvvW — Iván (@ivnxti) May 15, 2026

Lo mejor de la 2T de #Berlín es... 🤡🤡



Nada, no merece nada la pena verla.



Ni siquiera es mejor que la primera, no perdaís vuestro tiempo https://t.co/1dnwdJTWqD — howen (@Howen_1003) May 15, 2026