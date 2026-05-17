Cuánta gente vio realmente la final de Eurovisión 2026 en España tras la retirada de RTVE

Este sábado 16 de mayo se celebró la gran final de Eurovisión 2026. Una final que estuvo marcada por la retirada de España del festival como protesta por la permanencia de Israel tras el genocidio en Gaza y en plena guerra en Irán. Así, por primera vez en la historia nuestro país se ausentó del certamen y tampoco RTVE lo retransmitió en ninguno de sus canales.

Así, RTVE optó por emitir en su lugar un nuevo especial de 'La casa de la música' con Jesús Vázquez, y que a pesar de ser muy alabado por el público en redes sociales, pinchó en audiencia al ser tercera opción por detrás de 'La Voz Kids' y el cine de Cuatro.

Mientras que los españoles que quisieron ver la final de Eurovisión 2026 este año tuvieron que recurrir a YouTube. Y pese a que desde la derecha y la ultraderecha se hizo una campaña masiva este sábado para pedir que se viera el festival desde YouTube como crítica a RTVE y su "censura" al festival nada más lejos de la realidad.

Así, tal y como ha recogido Hugo Carabaña en su cuenta de "X" con datos de TVTOP, el seguimiento de la final de Eurovisión 2026 en YouTube en nuestro país descendió un 14,8% pese a que solo se pudo seguir a través de la plataforma. Así, si en 2025 el festival marcó 1.220.903 espectadores de media y su minuto de oro fue de 1.450.381, este año la audiencia media fue de 955.712 espectadores y el minuto de oro se quedó en 1.314.391 espectadores.

Unos datos que vienen a desmontar a todos los que desde la derecha mediática han tratado de vender como un éxito el seguimiento de Eurovisión en España. Algo que además no tiene ni pies ni cabeza pues cabe recordar que el pasado año la final arrasó en La 1 con un 50,1% y 5.884.000 espectadores, por lo que prácticamente toda la audiencia se sumó al boicot al festival por la presencia de Israel.

Pese a lo que trata de vender la derecha española, #Eurovision desciende este año un 14,8% sus #Audiencias en YouTube:



2025: 1.120.903 espectadores media / minuto de oro: 1.450.381



2026: 955.712 espectadores media / minuto de oro: 1.314.391



(Datos a nivel global de @tvtop_es) pic.twitter.com/SgAGMfCxVp — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) May 17, 2026

La final de Eurovisión 2026 pierde audiencia en el resto de países

Por otro lado, entre los países que si participaron y emitieron la final de Eurovisión 2026 también se notó un fuerte descenso en audiencia. Por ejemplo en Reino Unido, el festival tuvo un descenso del 23,3% anotando su dato más bajo desde 2010 tras perder además 1.490.000 espectadores.

Descenso de hasta un 23,3% en las #Audiencias de #Eurovision en Reino Unido con el dato más bajo desde 2010:



🇬🇧 5.200.000 (-1.490.000)

🇧🇬 588.591 / 45,7% https://t.co/gjofUMed9q — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) May 17, 2026

Mientras que en Alemania, la final de Eurovisión 2026 bajó un 1% y 368.000 espectadores. Pero otro de los descensos más pronunciados fue en otro de los países del big Five pues en Francia perdió hasta 7,7 puntos y 1.298.000 espectadores. Tan solo subió en Italia 2,1 puntos y 277.000 espectadores.