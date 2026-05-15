Hablamos con Pedro Alonso sobre la despedida de 'Berlín' 10 años después en Netflix: "Ahora quiero soltarlo, no tengo miedo"

Con el eco todavía reciente del fenómeno mundial de 'La casa de papel', Netflix ha estrenado este viernes 15 de mayo 'Berlín y la dama del armiño', la segunda y última temporada del spin-off creado por Álex Pina y Esther Martínez Lobato. Esta vez, el ladrón más seductor de la televisión reúne de nuevo a su banda en Sevilla para ejecutar un nuevo golpe maestro alrededor de una exclusiva colección de arte y del misterio que rodea a 'La dama del armiño' de Leonardo da Vinci. Ocho nuevos episodios que vuelven a mezclar atracos, romance y traiciones mientras el universo de la saga sigue expandiéndose con nuevos proyectos ya en marcha.

Pero el gran titular de esta despedida lo firma Pedro Alonso, que dice adiós definitivamente al personaje que cambió su carrera hace casi una década. "Estoy muy agradecido de todo lo que me ha pasado en estos nueve años y medio. He vivido en el asombro, nadie me podía haber preparado para lo que ha pasado", nos ha asegurado el actor sobre el cierre de una etapa que define como "un sueño". Un adiós marcado también por el esperado reencuentro con Álvaro Morte en esta nueva entrega: "Ha sido muy lindo, me siento bien", nos confiesa sobre la incorporación a la serie del intérprete de El Profesor.

Lejos de sentir vértigo por abandonar uno de los personajes más icónicos de la ficción española reciente, Pedro Alonso rechaza cualquier miedo al encasillamiento. "He escrito, he publicado, también en prensa. He dirigido una serie, la he producido, vengo de rodar en Latinoamérica, me voy a rodar en inglés en Egipto… No tengo miedo", nos afirmaba el actor, que afronta el final de 'Berlín' como una evolución natural. Porque aunque el personaje se despide, la revolución de 'La casa de papel' continúa: Netflix ya prepara nuevas historias ambientadas en el universo que convirtió el mono rojo y la máscara de Dalí en un símbolo global.

De todo ello ha podido hablar este portal en exclusiva con Pedro Alonso durante la celebración de la premiere global de 'Berlín y la dama de armiño' en Sevilla. La entrevista a continuación.

Pedro Alonso, pones el broche final a la saga 'Berlín', ¿cómo estás?

Muy agradecido, estoy agradecido, estoy agradecido de todo lo que me ha pasado en estos nueve años y medio. He vivido en el asombro, nadie me podía haber preparado para lo que ha pasado, he procurado surfearlo con todo el amor, con todo el compromiso, y ahora quiero soltarlo con todo el agradecimiento que siento. Ha sido un sueño, pero la vida es evolución y he sentido que tenía que soltar para poder seguir creciendo. No tiene nada que ver con el cálculo.

Y además, se ha unido Álvaro Morte a esta segunda temporada de 'Berlín y la dama del armiño'

Sí, ha sido muy lindo, muy lindo, me siento bien.

¿Qué valoración haces después de nueve años y medio? ¿Tienes cierto miedo de que se te encasille en el universo de 'La Casa de Papel'?

Mira, he escrito, he publicado, también en prensa. He dirigido una serie, la he producido, vengo de rodar en Latinoamérica, me voy a rodar en inglés en Egipto, estoy yo como para quejarme. No tengo miedo, estoy muy agradecido, la vida es estar presente y además la vida se está portando muy bien conmigo, así que estoy muy agradecido.