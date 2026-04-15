Enrique Bunbury fue el invitado de 'La Revuelta' este martes en plena gira de promoción ante el lanzamiento de su decimocuarto disco, 'De un siglo anterior', que tendrá lugar este próximo viernes 17 de abril. El emblemático artista no es muy dado a conceder entrevistas pero, aprovechando su paso por España (vive en California), acudió al show de David Broncano en La 1 de RTVE.

La entrevista siguió el estilo propio de 'La Revuelta', hasta que Bunbury aludió a su álbum al ver que la charla se iba por otros derroteros y no se promocionaba su nuevo trabajo. "Ya voy al disco", le tranquilizó el humorista. "No lo hagas, forzado no lo hagas", replicó con socarronería el cantante.

"¿Dónde lo has grabado? ¿En qué estudio?", preguntó de primeras Broncano, una cuestión demasiado pueril que afearon sus propios compañeros. "Vaya pregunta de mierda", soltó sin cortarse Grison, provocando las risas del público presente en el teatro en el que se realiza 'La Revuelta'.

"A mí lo que me gusta de la promoción es decir: 'Ey, aquí estoy, he sacado un nuevo disco, ojalá tengáis curiosidad y escuchéis el álbum'. Ya está, no hace falta más", defendió Enrique Bunbury, dejando claro que no pedía mucho más que una breve mención y, quizás, una recomendación de su nueva música.

A continuación, David Broncano cerró la entrevista con la clásica pregunta a todos los invitados: si había estado a gusto. "¿Se te puede volver a invitar en un futuro?", se interesó el presentador de TVE. "Sí, muy bien, pero no has puesto música mía", le recriminó Bunbury.

Bunbury: "También lo podrías haber visto antes del programa y venir preparado"

"Yo he pasado muy buen rato en la entrevista contigo, pero echaba de menos ver el tema nuevo. Como lo habías negado, me iba con una cierta sensación de vacío", reconoció Broncano, deslizando así que el aragonés había pedido no enseñar el videoclip en el programa.

"Bueno, también lo podrías haber visto antes del programa y venir preparado", le arreó Enrique Bunbury como 'crítica' ante su ya sabida poca preparación de las entrevistas.