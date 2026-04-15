Sonsoles Ónega rectifica, a su manera, y admite su bulo con Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Me fustigo, llevo todo el día angustiada"

Sonsoles Ónega y Pablo Motos están en el centro de todas las críticas después de que ambos propagaran un bulo en 'El Hormiguero' al hablar del IVA de los libros. Así, ambos no dudaron en quejarse de que el IVA de los libros fuera del 21% cuando en realidad es del 4%.

"¿Se entiende un 21% de IVA a los libros?", le preguntó Pablo Motos a su compañera. "Hay que hacer campaña por rebajar el IVA de los libros, porque es verdad que es un dinero. Yo quiero que la gente compre muchos libros, hay que leer, hay que mover la industria. Entonces, una idea, puede ser, es que bajemos un poquito el IVA de los libros", respondió entonces Sonsoles Ónega.

"Yo creo que el IVA de los libros no debería existir, si tú quieres un país culto dale alguna facilidad. No pasaría nada, yo creo que sería una cosa muy celebrada por todos", apostilló Pablo Motos insistiendo en quejarse por el IVA del 21% en la venta de libros.

Tras el revuelo generado en redes sociales con incluso el ministro Óscar Puente cuestionando a Pablo Motos y Sonsoles Ónega por desinformar, la presentadora se ha visto obligada a pedir perdón un día después en su programa. Lo hacía durante la nueva sección del controvertido psicólogo Rafael Santandreu.

"Le damos importancia demasiado a todas las cosas", exponía el nuevo colaborador de 'Y ahora Sonsoles'. "Fíjate doctor Santandreu cuando las cosas pasan, yo hoy te voy a contar lo mío. Ayer nos equivocamos en 'El Hormiguero' a cuenta del IVA de los libros, que no es un 21% sino que es un 4%", empezaba diciendo la presentadora.

Las disculpas de Sonsoles Ónega por su bulo en 'El Hormiguero': "No hace daño a nadie"

"Error, error, me fustigo, llevo todo el día angustiada por no haber confirmado el dato. Aprovecho para pedir perdón, de verdad, lo siento. Error absolutamente involuntario, sin ninguna intención de desinformar ni manipular ni nada, por dios santísimo", añadía Sonsoles Ónega después de haber tirado de socarronería por la que se ha liado por su grave error en plena campaña de la Renta.

A lo que Rafael Santandreu le decía que él ha publicado siete libros y ha vendido más de un millón y tampoco sabía cuál era el IVA. "Ah pues gracias. ¿Pero cómo gestionamos los errores?", trataba de saber Sonsoles. "No te preocupes por cometer un errorcillo porque todos somos humanos y fallamos, quien tiene boca se equivoca. No irás a preocuparte por esto, ¿no? ¿es el fin del mundo?", le decía su compañero. "Pues si me preocupo. Vuelvo a pedir perdón", sentenciaba ella.

"Yo creo que no debe generar preocupación lo que no hace daño a los demás. Este caso fue un error que Pablo y yo cometimos en el plató y no hace daño a nadie", concluía la presentadora tras el revuelo y las críticas que están recibiendo por confundir el IVA de los libros.