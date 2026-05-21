Susanna Griso se encrespa a su equipo de Antena 3 y lanza un inesperado dardo a Sonsoles Ónega: "Es insoportable"

No es la primera vez y seguramente no será la última que un presentador o colaborador se queja en directo por la temperatura del plató. Ha pasado muchas veces en los programas que presenta Jordi González por tener el aire acondicionado muy alto. Y lo mismo sucede con Sonsoles Ónega pero al contrario. Y eso es lo que ha criticado Susanna Griso este jueves.

Todo sucedía hacia el final de 'Espejo Público' cuando la presentadora era incapaz de reprimirse una queja hacia su equipo por el frío que hacía en el plató del programa. Lo hacía en pleno debate sobre el uso del Ozempic entre las estrellas de Hollywood para adelgazar después de analizar el caso de Demi Moore.

"La dictadura de la imagen no es buena, pero perdonadme la dictadura del frío en este plató es insoportable", soltaba Susanna Griso después de que Rubén Amón estuviera hablando de la dictadura de la imagen para las famosas que de más de 50 años.

"Es que llevo tres constipados este invierno", insistía la presentadora mostrando su malestar por el frío que tienen que pasar en el plató de 'Espejo Público'. "Es que quieren que no envejezcamos", apostillaba Gema López. "Lo que quieren es que no llegue el verano alguien", añadía Griso.

El dardo de Susanna Griso desde 'Espejo Público': "Luego viene Sonsoles y le suben la temperatura"

Susanna Griso en 'Espejo Público'

Pero lejos de quedarse ahí, Susanna Griso dejaba entrever cómo Sonsoles Ónega tendría privilegios al poder elegir la temperatura de ese mismo plató. "¿Pero tú no te mantienes así de bien por el frío?", le preguntaba Miquel Valls. "Sabes qué pasa, que ahora viene Sonsoles y le suben la temperatura como cinco grados", terminaba diciendo la catalana.

"No, ella no pone el aire directamente", aclaraba Pilar Vidal, que sabe muy bien lo que es trabajar en ese plató tanto con Susanna Griso en 'Espejo Público' como con Sonsoles Ónega en 'Y ahora Sonsoles'.