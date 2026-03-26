Susanna Griso abandona 'Espejo Público' antes de acabar la emisión por un compromiso ineludible fuera de Atresmedia

Susanna Griso ha abandonado sus labores de presentadora de 'Espejo Público' a las 12:41 de la mañana de este jueves. Es decir, casi 45 minutos antes del fin de la emisión. Y, para evitar elucubraciones, la propia periodista ha querido concretar el motivo de su marcha del plató.

Gema López, copresentadora del programa matinal de Antena 3, se encontraba cebando los contenidos que se iban a abordar después de un bloque publicitario; como el "numerito" de Ortega Cano, en boca de todos, o la última hora acerca de Alejandra Rubio tras su retirada de la televisión.

Sin embargo, Susanna Griso le ha interrumpido para realizar la correspondiente aclaración antes de que los espectadores comprobaran que, después de esa pausa comercial, ella ya no iba a estar al frente del magacín.

"Déjame que diga, que si no luego parece que me he desmayado, me he caído, me he enfadado o he desaparecido, que me voy a moderar el debate sobre Cayetana de Alba con Juanma Moreno y Felipe González", ha anunciado la comunicadora de Atresmedia a modo de aviso a navegantes.

Se trata de un foro, en el marco del centenario del nacimiento de la duquesa Cayetana de Alba, organizado por la Fundación Casa de Alba y la Fundación Cajasol. Se celebrará en el Teatro Cajasol de Sevilla a las 19:00 horas de este jueves 26 de marzo y Susanna Griso, moderadora de una mesa redonda, debía marcharse ya hacia la capital hispalense.

Con su salida, los periodistas Miquel Valls y Gema López han asumido las riendas del resto de la emisión de 'Espejo Público' en Antena 3. Queda en el aire si Griso se incorporará este viernes al programa debido a este compromiso ineludible.