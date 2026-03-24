Alejandra Rubio ha sorprendido este martes durante su colaboración en 'Vamos a ver' al anunciar su retirada de la televisión tras verse sobrepasada con el asunto del embarazo. Todas las críticas que ha recibido en las últimas horas por comercializar con él le han pasado factura. La puntilla, el desencuentro que mantuvo en su intervención en 'El Tiempo Justo' con Sandra Aladro y otros colaboradores debido a su incoherencia, pues la joven había presumido hasta ahora de no vender su vida privada.

"Hoy va a ser el último día que hable porque me voy a retirar un tiempo. Creo que es la mejor decisión que puedo tomar ahora mismo. No quiero estar más aquí. No puedo seguir y no puedo seguir llevándome los disgustos que me llevo. No puedo seguir lidiando con esta situación en mi estado", ha comunicado abiertamente.

"Hay veces en las que hay que parar, que no te compensa", ha añadido Alejandra Rubio. "¿Es una decisión meditada o a raíz de lo ocurrido ayer?", le ha preguntado una desconcertada Patricia Pardo. "Es una decisión meditada, porque llevo pensándola mucho tiempo, pero que sea ya es por lo que ocurrió ayer, sí", ha confirmado la hija de Terelu Campos. "Yo pensaba esperar un poco más, pero para qué esperar. No tengo nada que esperar más. Ahora mismo tengo que pensar en mí", ha añadido la joven.

Alejandra Rubio anuncia que se retira de la televisión 💥😲



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"Ha llegado un punto en el que nada os viene bien"

"Ayer (en 'El tiempo justo') me vi en una situación que pensé que no me iba a ver con mis compañeros. Se me puso en duda sobre mis motivos médicos y se insinuó que estaba mintiendo, que no me había pasado nada a nivel médico y que todo lo había hecho para salvaguardar una exclusiva. Ha llegado un punto en el que nada os viene bien. Si no contesto, porque no contesto y no estoy nada ubicada en la vida y, si hago una entrevista y me siento en un plató de televisión, también es malo", ha lamentado Alejandra Rubio.

"¿No os habéis dado cuenta de que el machaque excesivo a un personaje puede hacer que no quiera sentarse más ni hablar más? Si se vive de nosotros, habrá que cuidarnos alguna vez", ha proseguido. "¿Tú de verdad no te has sentido protegida y arropada por nosotros? Hablo de 'Vamos a ver', no me puedo hacer responsable de las actitudes en otro plató", le ha confrontado Patricia Pardo. "En ocasiones sí y en otras no como todo en la vida. Hay veces que me he sentido mal y no es un reproche", ha contestado ella.

"¿Tú crees que vives en la incoherencia absoluta? Es decir, que te gustaría llevar un vida, pero sin embargo las circunstancias o tus decisiones te han llevado aquí", le ha planteado la presentadora de 'Vamos a ver'. "Es uno de los motivos de peso por los que ahora mismo me voy", ha respondido tajante Alejandra Rubio.

"Tengo una lucha interna enorme por lo que pienso que podría haber sido mi vida y no es"

"Yo tengo una lucha interna enorme por lo que pienso que podría haber sido mi vida y no es, por las decisiones que he tomado, y me he planteado que igual esto no es lo que quiero para mí. No estoy orgullosa con la forma en la que me estoy ganando la vida", ha admitido sin paños calientes la ya excolaboradora.

"¿Y no crees que eso lo has pagado con la prensa?", le ha preguntado Jorge Borrajo, director de Semana. "Yo también me he sentido muy rechazada por ellos, es bidireccional", ha replicado. "Ese rechazo que tú te provocas a ti misma invita a que los demás te rechacemos. Tienes que entender que, si eres personaje, hay veces en las que hay que hacer preguntas que implican no darte la razón y, cuando no te damos la razón, te pones a la defensiva", le ha reprendido Patricia Pardo.

Alejandra Rubio: "Lo único que quiero es un trato justo y no se me ha dado"

"No, no, perdona. Eso no es así. Soy una persona que acepto muy bien las críticas constructivas. Yo no quiero la razón, lo único que quiero es que se me dé un trato justo y no se me ha dado". "¿Tú crees que no te hemos dado un trato justo?", le ha preguntado, sorprendida, Pardo. "Hay veces que no me he sentido bien porque tengo 26 años y parece que a la niña siempre hay que regañarla por absolutamente todo", se ha quejado la pareja de Carlo Costanzia.

"Me duele porque sabes que hay muchas personas en este programa que te quieren, que te apoyan y que han empatizado mucho contigo, y siento que tengo que defenderlas", ha saltado la periodista gallega. "Esto no va de ataques, estás equivocada. No vengo a atacar a nadie ni a reprochar", le ha frenado Alejandra Rubio.

Finalmente, con esta drástica decisión, su plan ahora es centrarse en el libro que ha escrito, y que verá la luz próximamente, y en seguir haciendo trabajos que le entusiasmen. "Estoy muy agradecida a esta cadena. He hecho cosas buenísimas que me han divertido mucho, he conocido a gente fantástica, no todo es malo en la vida y estoy muy agradecida", ha culminado Alejandra antes de despedirse.