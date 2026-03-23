Patricia Pardo y Joaquín Prat dan un palo a Alejandra Rubio tras su cinismo con la noticia del embarazo

Alejandra Rubio se ha convertido en noticia este fin de semana tras anunciar su embarazo en 'De Viernes'. En realidad se trató de una confirmación oficial, pues era un secreto a voces por mucho que la hija de Terelu Campos quisiera negar la mayor para preservar su exclusiva con el programa de Telecinco y embolsarse una buena suma de dinero.

La joven, que hasta ahora había presumido de no vender su vida y de no sentarse en el formato de Santi Acosta y Beatriz Archidona para hacer caja, se tuvo que tragar sus palabras. Eso sí, pretendiendo ahora que no se le cuestione lo más mínimo como así ha demostrado este lunes en su colaboración con 'Vamos a ver', donde ha respondido a las críticas: "Me parece tremendo que hasta por una buena noticia se saca lo malo".

"Que tienes que ser consecuente es una de esas críticas. Ahora que te has sentado en 'De Viernes' a dar esa exclusiva, ¿cómo vas a tratar a los compañeros en la calle?", le ha preguntado sin rodeos Adriana Dorronsoro, en referencia a los desplantes habituales con la prensa de una soberbia y maleducada Alejandra Rubio.

A Dorronsoro se ha unido Paloma Barrientos, que también le ha retratado en directo en 'Vamos a ver' por su supina hipocresía: "Me parece estupendo que cuentes tu embarazo y nunca estaré en contra de las exclusivas, pero ha habido momentos en los que, ante determinadas informaciones, has dicho que no eran ciertas o has mandado burofax".

"A mí me han dado una caña este fin de semana con que te tenía que cantar las cuarenta porque no lo has contado en 'Vamos a ver'. Tú sabes cuál es mi opinión y la opinión del programa desde el primer día", ha apostillado a continuación Patricia Pardo, dejando entrever una cierta molestia en el equipo.

"Dijiste un día: 'yo sé que no tengo amigos en mi puesto de trabajo'. Lo que sí te pido es que la próxima vez que hables de nosotros o de los compañeros del programa pienses que hay gente en la que puedes confiar y que empatiza contigo y te respeta. Creo que es así y te lo hemos demostrado. Te invitamos a la reflexión", ha añadido Pardo con rostro de seriedad.

El último palo ha procedido de Joaquín Prat, que en la conexión habitual con 'Vamos a ver' para cebar los contenidos de su programa vespertino se ha dirigido a Alejandra Rubio con retranca: "Alejandra también lo podría haber contado en 'El Tiempo Justo' pero, bueno, entiendo que lo cuente en 'De Viernes'".