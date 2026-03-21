Indignación ante la barbaridad que Rosa Benito dijo de Rocío Carrasco en 'De Viernes': "Violencia mediática"

Dos mujeres relacionadas con Rocío Carrasco fueron dos de las protagonistas de la última entrega de '¡De Viernes!'. Por un lado su hija, Rocío Flores, y por otro su tía, Rosa Benito. Aunque fue esta última la que atacó sin piedad y como nunca antes lo había hecho, a la hija de 'La más grande'. Unas palabras por las que le llovieron las críticas en redes sociales.
La exmujer de Amador Mohedano no esquivó ninguna cuestión de los colaboradores del programa de Telecinco y se mostró especialmente dura con la docuserie que protagonizó su sobrina en 2021, 'Rocío: contar la verdad para seguir viva', y que Rosa Benito tildó de 'docu-fake' por, según ella, las falsedades que Carrasco dijo en la misma.
Uno de los momentos más criticados de la entrevista fue cuando la excolaboradora televisiva lanzó una reflexión sobre cómo hubieran sido las cosas si Rocío Jurado siguiera viva. En su opinión, de ser así, jamás habrían llegado a esta situación: "Si hubiera vivido mi cuñada Rocío, yo ni siquiera me hubiera separado, y ella (Carrasco) no hubiera tenido ovarios de hacer lo que hizo. Era una persona tan familiar que esto no habría pasado", lamenta.
Además, ha recordado con sorpresa cómo su sobrina hablaba de su familia no hace tanto tiempo: "Lo que no entiendo es cómo en 'Hable con ellas' hablaba maravillas, porque es que nosotros éramos una piña". Un cambio de discurso que Rosa Benito dice no entender. A raíz de esto, la invitada lanzaba una acusación que dejó atónitos a todos los presentes: "Yo creo que llevaba pinganillo, porque ella no hablaba así, ni habla así. ¿Y cómo se sube la audiencia? Poniendo mal a la familia, porque si hablas bien no te oye nadie".
Los durísimos ataques de Rosa Benito contra Rocío Carrasco: "No quería a sus hijos"
Aunque sin lugar a dudas, las palabras de Rosa Benito que más han indignado a los usuarios de X han sido las que pronunció sobre el papel de Rocío Carrasco como madre. "Lo que no le perdona la gente que somos madres es que ponga a sus hijos a los pies de los caballos. Yo no lo hubiera hecho en la vida", asegura. Pero, lejos de quedarse ahí, iba mucho más allá: "Hay madres que no quieren a sus hijos. Han parido y no los quieren. Igual que hay padres, igual hay hijos que no quieren a sus padres. Y Rocío no quería a sus hijos, no los crio".
Y es que, según ella, el cuidado de Rocío y David Flores recaía en otras personas de su entorno, pero no en ella: "Quien iba a por esos niños al colegio era Claudio, los llevaba a casa de Rocío (Jurado) y por la noche se los llevaba ya cenados y estudiados". Ante esta demoledora acusación, Terelu Campos, íntima amiga de Rocío Carrasco le ha preguntado si estaba dando a entender que esta no ejercía de madre. Sin pelos en la lengua, Rosa Benito espetó: "No, no ejercía como madre. Lo estoy diciendo porque lo he vivido. Y a la vista está, una vez que murió la madre, les dijo adiós".
Aluvión de críticas en redes sociales a Rosa Benito por sus palabras sobre su sobrina
Unas durísimas palabras que vuelven a poner en entredicho el papel de Rocío Carrasco como madre y que indignaron a muchos de los espectadores de '¡De viernes!', quienes recurrieron a X para expresar sus críticas tanto a Rosa Benito como al programa, por seguir dando voz a los detractores de la hija de Rocío Jurado.
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Sobre la firma
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.