Indignación ante la barbaridad que Rosa Benito dijo de Rocío Carrasco en 'De Viernes': "Violencia mediática"

Dos mujeres relacionadas con Rocío Carrasco fueron dos de las protagonistas de la última entrega de '¡De Viernes!'. Por un lado su hija, Rocío Flores, y por otro su tía, Rosa Benito. Aunque fue esta última la que atacó sin piedad y como nunca antes lo había hecho, a la hija de 'La más grande'. Unas palabras por las que le llovieron las críticas en redes sociales.

La exmujer de Amador Mohedano no esquivó ninguna cuestión de los colaboradores del programa de Telecinco y se mostró especialmente dura con la docuserie que protagonizó su sobrina en 2021, 'Rocío: contar la verdad para seguir viva', y que Rosa Benito tildó de 'docu-fake' por, según ella, las falsedades que Carrasco dijo en la misma.

Uno de los momentos más criticados de la entrevista fue cuando la excolaboradora televisiva lanzó una reflexión sobre cómo hubieran sido las cosas si Rocío Jurado siguiera viva. En su opinión, de ser así, jamás habrían llegado a esta situación: "Si hubiera vivido mi cuñada Rocío, yo ni siquiera me hubiera separado, y ella (Carrasco) no hubiera tenido ovarios de hacer lo que hizo. Era una persona tan familiar que esto no habría pasado", lamenta.

Además, ha recordado con sorpresa cómo su sobrina hablaba de su familia no hace tanto tiempo: "Lo que no entiendo es cómo en 'Hable con ellas' hablaba maravillas, porque es que nosotros éramos una piña". Un cambio de discurso que Rosa Benito dice no entender. A raíz de esto, la invitada lanzaba una acusación que dejó atónitos a todos los presentes: "Yo creo que llevaba pinganillo, porque ella no hablaba así, ni habla así. ¿Y cómo se sube la audiencia? Poniendo mal a la familia, porque si hablas bien no te oye nadie".

Rosa Benito tilda de 'docufake' el documental de Rocío Carrasco: "Saca imágenes que no corresponden con las fechas".



🪩 #DeViernes

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Los durísimos ataques de Rosa Benito contra Rocío Carrasco: "No quería a sus hijos"

Aunque sin lugar a dudas, las palabras de Rosa Benito que más han indignado a los usuarios de X han sido las que pronunció sobre el papel de Rocío Carrasco como madre. "Lo que no le perdona la gente que somos madres es que ponga a sus hijos a los pies de los caballos. Yo no lo hubiera hecho en la vida", asegura. Pero, lejos de quedarse ahí, iba mucho más allá: "Hay madres que no quieren a sus hijos. Han parido y no los quieren. Igual que hay padres, igual hay hijos que no quieren a sus padres. Y Rocío no quería a sus hijos, no los crio".

Y es que, según ella, el cuidado de Rocío y David Flores recaía en otras personas de su entorno, pero no en ella: "Quien iba a por esos niños al colegio era Claudio, los llevaba a casa de Rocío (Jurado) y por la noche se los llevaba ya cenados y estudiados". Ante esta demoledora acusación, Terelu Campos, íntima amiga de Rocío Carrasco le ha preguntado si estaba dando a entender que esta no ejercía de madre. Sin pelos en la lengua, Rosa Benito espetó: "No, no ejercía como madre. Lo estoy diciendo porque lo he vivido. Y a la vista está, una vez que murió la madre, les dijo adiós".

Aluvión de críticas en redes sociales a Rosa Benito por sus palabras sobre su sobrina

Unas durísimas palabras que vuelven a poner en entredicho el papel de Rocío Carrasco como madre y que indignaron a muchos de los espectadores de '¡De viernes!', quienes recurrieron a X para expresar sus críticas tanto a Rosa Benito como al programa, por seguir dando voz a los detractores de la hija de Rocío Jurado.

Esto es lo más asqueroso que he visto en mucho tiempo.



Que un programa de televisión se atreva afirmar que una víctima de maltrato sigue enamorada de su agresor.



Es vomitivo. pic.twitter.com/Kl9qJphx8Z — chisme (@chismescitos) March 20, 2026

Q mala es venenito y menuda vergüenza de programa se está marcando #DeViernes pic.twitter.com/p9wuidl8zc — lady 🏒 (@xmiszapatosmato) March 20, 2026

"Estoy confirmando que Rocío Carrasco no ha ejercido como madre"

Y el público aplaude.

Después de lo que ha contado Rocío esto es violencia mediática.

A Rosa Benito no le queda ya vergüenza. #DeViernes pic.twitter.com/pzz5HsQjq7 — LikesyEntretenimiento (@entretuslikes) March 20, 2026

que vergüenza loco, NO TODO VALE POR DINERO y esta señora ha demostrado la clase de persona que es, y vosotros sois cómplices con todo esto que estáis haciendo @deviernestv #DeViernes https://t.co/088cGIj0Ik — PAPELA💫🕊 #Maicavivientes (@lapapela_) March 20, 2026

Rocío Carrasco no habrá ejercido como madre, pero tú preocúpate de que la tuya no termine en páginas porno por subir contenido explícito a Onlyf*ns #DeViernes



pic.twitter.com/1quUdmXGPI — sofrito (@soofrito) March 20, 2026

Qué vergüenza de programa y qué vergüenza de cadena.

Permitir en pleno plató ataques como los de Rosa Benito contra Rocío Carrasco no es debate, no es información y no es entretenimiento: es violencia mediática televisada. — EnLaPielDeRocíoCarrasco (@EnLaPielDeRocio) March 20, 2026

Luego que porque están en undígito y siendo cada mes más irrelevante en cuestión de 3 años. https://t.co/w47bOEpZfr pic.twitter.com/teUbimuOxC — Pablo (@Peibol__) March 20, 2026

Qué asco de persona.

Qué asco de programa.

Qué asco de productora.

Que asco de cadena.

Recogéis lo que sembráis: mierda, fracasos y migajas. https://t.co/SSXWwVAeXe — Borja (@Boorja_AV) March 21, 2026

@deviernestv con esta entrevista han rebasado todos los límites! Que poca vergüenza tienen! — Paola Rinaldi Pesce (@PaolaRinaldi81) March 20, 2026

Qué asco. Consumir "De Viernes" es ser cómplice de estas conductas https://t.co/PbCA2I7IAT — 🔻 (@lopeziboristas) March 20, 2026

Pedazo de sinvergüenza, dice que Rocío Carrasco sigue enamorada de su ex? Y tu hija del suyo? #DeViernes — Calimera 🐧 (@calimeratweets) March 20, 2026