Telecinco lleva anunciando desde el miércoles la reaparición de Rosa Benito como invitada estelar de 'De Viernes' para esta semana después de meses apartada de la pequeña pantalla desde su participación en 'MasterChef Celebrity' en TVE.

Pero ahora, la cadena ha dado a conocer cuáles serán los contenidos de 'De Viernes' este viernes 20 de marzo. Además del regreso de Rosa Benito, el espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona también avanza que otra de sus invitadas será Alejandra Rubio.

Según avanza la cadena, Alejandra Rubio se sentará por primera vez en el plató de 'De Viernes' con un auténtico bombazo que revolucionará al clan Campos. Así, la hija de Terelu Campos se sentará frente a su madre y el resto de colaboradores del programa para hablar sin tapujos de todos los frentes personales y familiares que le rodean.

Alejandra Rubio hará balance de su relación con Carlo Costanzia y de la dura entrevista que su pareja concedió tras el enfrentamiento con sus primos Laura y Diego Matamoros. Más allá de la polémica en torno a la familia de su pareja, la colaboradora también se referirá a las polémicas que han rodeado al clan Campos en los últimos meses.

Frente a su madre y los colaboradores, Alejandra Rubio abordará su relación con Carlo Costanzia y los conflictos familiares, con un bombazo que promete revolucionar al clan Campos



🪩 #DeViernes

🟣 Todos los viernes a las 21:45 en @telecincoes con Santi Acosta y @barchidona pic.twitter.com/CZu8m2fP6V — De Viernes (@deviernestv) March 19, 2026

Rocío Flores reaparece en 'De Viernes' en plena guerra con Gloria Camila

Por otro lado, como ya habíamos avanzado, Rosa Benito se sentará en 'De Viernes' para desenmascarar "a todos los que han hecho tanto daño" y hablará por primera vez de los temas que han surgido en los últimos años en torno a la familia Mohedano a raíz de la docuserie de Rocío Carrasco.

En este sentido, la colaboradora hablará de qué provocó el distanciamiento con su sobrina y qué motivos hay tras su ruptura total con Amador Mohedano. Asimismo, Rosa valorará el regreso de Rocío Flores a la televisión y su desencuentro con Gloria Camila.

Esta semana, en ¡De Viernes!... Rosa Benito hace frente a todas las polémicas en plató: Desde la mala relación de Rocío Flores y su madre, a la entrevista de Amador Mohedano. 🔥💣



🪩 #DeViernes

📺 Todos los viernes a las 21:45 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta. pic.twitter.com/tPhmNvsb6Y — De Viernes (@deviernestv) March 19, 2026

Precisamente, Rocío Flores, reaparecerá en 'De Viernes' tras estar de nuevo en el centro de la polémica tras salir a la luz su guerra con su tía, Gloria Camila, después de que esta le dejara de seguir en Instagram y le bloqueara tras mantener una fuerte discusión. Eso sí, lo hará para sumarse a la tertulia de la última hora de 'Supervivientes 2026' junto a José María Almoguera y María Jesús Ruiz.