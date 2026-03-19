'De Viernes' anuncia a Rosa Benito en plató, donde volverá a poner a Rocío Carrasco en el disparadero

Tras varios meses apartada de los focos, exactamente desde su expulsión en la última edición de 'MasterChef Celebrity' en RTVE, Rosa Benito regresa a la televisión de la mano de 'De Viernes'. Esta semana, será la invitada estelar del programa de Telecinco que conducen Santi Acosta y Beatriz Archidona.
La excuñada de Rocío Jurado se sentará en directo en plató, como así indica la promo que ya ha lanzado la cadena, para hacer frente a todas las polémicas pendientes: desde la mala relación de Rocío Flores y su madre a la última entrevista de Amador Mohedano en ese mismo espacio.
Por tanto, Rocío Carrasco volverá a colocarse involuntariamente en el disparadero en 'De Viernes'. Después de las recientes intervenciones de su hija, en las que afirmó sin contemplaciones que le había "destrozado la vida", ahora es Rosa Benito la que retorna con munición.
Según se desliza en el spot promocional ya en antena, la excolaboradora y ganadora de 'Supervivientes 2011' actualizará su situación con su sobrina, con la que la relación es inexistente, y respaldará el testimonio de Rocío Flores que concedió en las entregas del 9 y 16 de enero.
"Rosa Benito, sin miedo a nadie", se subraya en el anuncio de la cadena de Mediaset junto a imágenes de ella misma preparándose para un scoop y un corte en el que afirma: "Yo no he sido nunca cobarde".
Rosa Benito se reencontrará con Lydia Lozano en 'De Viernes'
Además, esta reaparición de Rosa Benito en 'De Viernes' tendrá un doble interés porque supondrá su reencuentro con Lydia Lozano después de años sin coincidir en un plató de televisión. Sobre esta posibilidad fue preguntada hace unos meses, dejando claro que, en caso de producirse, no habría inconveniente alguno: "Yo no tengo ningún problema con Lydia, para nada". Este próximo viernes ese cruce se sustanciará.
