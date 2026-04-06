El motivo médico que podría apartar a Terelu Campos temporalmente de 'De Viernes' tras su último revés

Hace días, Terelu Campos ya hizo saltar todas las alarmas sobre su estado de salud al aparecer en 'De viernes' con unas gafas de sol. Y tras una nueva revisión en el oftalmólogo, la televisiva ha confirmado ante los medios el más complicado de los escenarios: tendrá que pasar por quirófano. Y esta intervención podría poner en peligro su participación en las entregas posteriores del espacio de Telecinco al que acude cada viernes como colaboradora.

Nada más aparecer ante las cámaras tras la exclusiva de Alejandra Rubio en el programa sobre su segundo embarazo y la avalancha de críticas posterior, la de Málaga no dudó en sincerarse con la audiencia sobre el revés de salud que le había llevado a cubrir sus ojos. "Yo esta semana… Me ha salido todo. Miren ustedes como estoy, me pongo las gafas porque creo que es un poco desagradable estar toda la noche así, no por ningún otro motivo", aclaró desvelando que tenía un orzuelo.

👉 Muy sincera, Terelu Campos explica el impacto que han tenido en ella las últimas informaciones sobre su familia.



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La operación que podría apartar a Terelu Campos de 'De viernes' ante su revés de salud

"El estrés me ha provocado la bajada de defensas. Todo el proceso es lo que me ha afectado. Cuando te da la ansiedad es después; ahora mismo estaba más tranquila", confesó Terelu Campos sin dar más peso a la infección que aún padece en el ojo derecho y por la cual finalmente tendrá que ser intervenida, tal y como ha desvelado este lunes 6 de abril ante los micrófonos de Europa Press.

Y es que, tras una Semana Santa alejada de los platós de televisión y su vida en Madrid, parece que su contratiempo a causa "del estrés" no ha remitido como ella pensaba. "Van a extirparlo el lunes que viene... Me la he liado parda", ha adelantado la colaboradora de Telecinco, poniendo fecha para su paso por quirófano, que tendrá lugar el próximo lunes 13 de abril. Así que habrá que esperar hasta este viernes para conocer si la televisiva acudirá a su cita con 'De viernes' o guardará reposo de cara a su cita médica.

Cabe destacar que el procedimiento al que Terelu Campos se someterá ante la persistencia del orzuelo es una pequeña cirugía ambulatoria fácil y rápida. Se trata de una pequeña incisión en el párpado que no requiere puntos de sutura y que toma de unos 20 a 30 minutos. Y si la malagueña decide mantener su calendario televisivo sin modificaciones para guardar reposo, lo más probable es que reaparezca con un parche en el ojo derecho para evitar reinfecciones tras la intervención.