'Supervivientes 2026' | En 'De Viernes' hay casi unanimidad con quién debe ser la próxima expulsada

Tras la expulsión de Paola Olmedo en 'Supervivientes', cuatro nuevas concursantes se juegan su continuidad en el reality demostrando que son ellas las que siempre están en la terna de nominados. En este caso, Yvonne Reyes, Claudia Chacón, Maica Benedicto y Teresa Seco son las cuatro que lucharán el jueves por su permanencia.

Y en 'De Viernes' como cada semana, los colaboradores del programa se posicionaron y dijeron alto y claro quién debe convertirse en la nueva expulsada del reality tras las salidas de Marisa Jara, Gabriela Guillén y Paola Olmedo.

"Os vamos a pedir que echéis a alguien", aseguraba Santi Acosta a sus compañeros pidiendo que dijeran el nombre de quién merece salir de 'Supervivientes 2026' esta semana. "A Claudia", soltaba Karmele Marchante sin que nadie le diera el turno de palabra. "No, hay que echar a Teresa", decía María Jesús Ruiz.

No obstante, Beatriz Archidona pedía un poco de calma a sus compañeros y que fueran uno por uno diciendo su expulsada y el motivo. "Teresa no por favor, hay que darle una oportunidad a Teresa. A Maica porque no le viene nada bien la juntera con Claudia", exponía Rocío Flores. "Yo creo que Maica también porque está haciendo el concurso de Claudia simplemente", apostillaba José María Almoguera.

"Teresa que se vaya a dormir a casa. No nos está dando ningún contenido, es monísima pero por favor Teresa a su casa. Y Maica y Claudia tenemos que seguir manteniéndolas en el concurso porque son las que están levantando el contenido y son las que vemos en vídeos y en la palapa", defendía por su parte María Jesús Ruiz.

Tras ella, era Karmele la que explicaba por qué ella necesita que sea Claudia la expulsada. "Claudia se tiene que marchar por favor que no puedo soportarla, soy yo la que no la soporto", aseveraba la periodista. "Pero el juego que nos dan Claudia y Maica, es que entonces que hacemos", replicaba Lydia Lozano dejando claro que ninguna de esas dos podía ser la expulsada.

Era entonces cuando los colaboradores titulares de 'De Viernes' se posicionaban y ahí había casi un pleno. Y es que tanto Ángela Portero como Antonio Rossi pedían la expulsión de Teresa Seco. "Teresa es que no existe", aseguraban ambos sumándose a María Jesús Ruiz. Y Lydia Lozano que ya había defendido a ambas concursantes terminaba diciendo que "yo que se quede Yvonne".