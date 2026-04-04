La razón por la que Terelu Campos dejó plantado a 'De Viernes' ante su esperado cara a cara con Bigote Arrocet

Como cada semana, estaba previsto que Terelu Campos acudiera este 3 de abril a su puesto de trabajo en '¡De viernes!'. Además, en esta ocasión, se había anunciado un explosivo cara a cara con Edmundo Arrocet, expareja de su madre, María Teresa Campos, quien va a publicar un libro de memorias sobre su relación con la fallecida presentadora.

Sin embargo, este esperado reencuentro finalmente no ha tenido lugar. Y es que la colaboradora ha causado baja a última hora, como así ha desvelado Bea Archidona al comienzo del programa. Nada más arrancar, y como es habitual, Santi Acosta ha presentado a los colaboradores que estarían presentes durante la entrevista a Bigote Arrocet, entre los que no se encontraba la madre de Alejandra Rubio.

"Falta una silla vacía y mandamos un beso muy, muy fuerte a nuestra compañera, Terelu Campos, que esta noche no puede acompañarnos", ha empezado diciendo la presentadora, explicando que la periodista no había podido acudir al programa debido a problemas de salud. De hecho, el viernes anterior ya tuvo que abandonar prematuramente su silla de colaboradora por un orzuelo que le había salido en el ojo y por el cual tuvo que estar con gafas de sol en el plató.

El motivo de la ausencia de Terelu Campos en '¡De viernes!'

"Lo visteis la semana pasada, ella misma nos lo contó y ha tenido una complicación en ese ojito y no puede estar con nosotros esta noche. Le deseamos una pronta recuperación", ha añadido Bea Archidona, entre los aplausos del público presente. Aunque la presentadora no ha querido entrar en detalles, sí que ha revelado que tenía que ver con el orzuelo que le había salido.

La semana pasada Terelu Campos se justificó ante la audiencia por el tener que llevar gafas de sol por su problema de salud. "Llevo las gafas porque miren como estoy, no me pasa nada, pero es desagradable", explicaba la colaboradora, quitándose el complemento para dejar su ojo al descubierto. Además, confesaba que el orzuelo le había salido como consecuencia de la ansiedad que había tenido los días atrás por la entrevista de su hija en '¡De viernes!': "El estrés me ha provocado una bajada de defensas".

👉 Muy sincera, Terelu Campos explica el impacto que han tenido en ella las últimas informaciones sobre su familia.



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El motivo de la ausencia de Terelu Campos ha sido cuestionado en las redes sociales. Muchos usuarios de X comentaban la casualidad que era que justo hubiera causado baja el día en que Edmundo Arrocet, expareja de su madre, acudía al programa a presentar a su nueva novia, Mimi. Una supuesta relación que los colaboradores no tardaban en desmontar en directo y que hacía estallar a Bea Archidona.

Tras una serie de preguntas en las que se ponía de manifestó que la relación entre Edmundo y Mimi no era cómo nos la habían vendido, la presentadora acabó explotando contra el invitado. "Hay que echarle valor a venir a presentar a tu novia y que diga que no es tu novia. Venís aquí a vender una historia que no existe en absoluto", le espetó Ardichona, visiblemente enfadada. Un bochornoso espectáculo que Terelu Campos se libró de tener que presenciar.