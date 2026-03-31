'El tiempo justo' tira de hemeroteca y desmonta la grave acusación de Bigote Arrocet contra el programa

Edmundo Arrocet, más conocido como Bigote Arrocet, ha iniciado una cruzada contra 'El tiempo justo'. La expareja de María Teresa Campos ha acusado al programa presentado por Joaquín Prat en Telecinco de utilizar la Inteligencia Artificial (IA) para manipular su voz y atribuirle unas declaraciones que, según él, jamás habría pronunciado.

Dichas declaraciones tuvieron lugar el pasado mes de febrero y fueron recogidas por Europa Press. En ellas, Bigote Arrocet señaló que Meli Camacho, íntima amiga de María Teresa Campos, se llevaba los langostinos de su domicilio. En una conversación con Álex Álvarez, uno de los redactores del programa, el cómico chileno ha negado que esas palabras salieran de su boca, asegurando que se trataba de "un montaje de Inteligencia Artificial": "Pusieron un vídeo con mi voz tergiversada".

Además, ha amenazado con emprender acciones legales contra 'El tiempo justo': "Me llamó mi abogado ayer y me dijo que va a tomar ciertas medidas. Me parece un precedente muy raro y no quiero que tomen decisiones que nos pudieran perjudicar". César Muñoz, al frente del programa vespertino durante las vacaciones de Semana Santa de Joaquín Prat, ha mostrado su estupefacción ante este intento de justificación del cómico: "Mira que había excusas, Edmundo, mira que te apreciamos, pero decir eso…".

'El tiempo justo' tira de hemeroteca para desmentir a Bigote Arrocet

Acto seguido, el presentador daba paso a las pruebas que desmontan la teoría de Bigote Arrocet. Para ello, el programa ha recurrido a la hemeroteca, y ha vuelto a emitir el fragmento de la pieza original, donde se ve y se escucha al chileno ante las cámaras de Europa Press. "Se lo llevaba de la casa de María Teresa Campos hasta su casa, porque a mí no me gusta el marisco", se le escucha decir con claridad al humorista en el citado vídeo.

Bigote Arrocet vuelve a estar en el ojo del huracán por la publicación de un libro en que relata con pelos y señales cómo fue su relación con María Teresa Campos, publicando fotos de su álbum personal. Algo que, como era de esperar, no ha sentado nada bien a las hijas de la fallecida presentadora. Aunque él defiende su derecho a contar su historia: "Con tal de ponerme mal dicen cualquier cosa. Son fotos mías, son fotos sacadas con mi teléfono. Fotos de seis años que yo viví con una persona y tengo derecho a sacar lo que yo quiera".

Carmen Borrego explota contra Bigote Arrocet en 'Vamos a ver'

Sin embargo, esta justificación no sirvió de nada a Carmen Borrego, quien arremetió contra la expareja de su madre en 'Vamos a ver': "Las fotos que yo he visto son unas fotos que evidentemente vulneran el honor y la dignidad de mi madre, que es la que mi hermana y yo tenemos derecho a salvaguardar, porque así lo dice la ley".

Además, la colaboradora expresó su malestar por la publicación de estas imágenes: "No sé si entendéis lo que significa para mí. Mi madre falleció hace dos años y medio y antes de fallecer no tenía relación con esta persona hacía tres años y medio. Yo intento no hablar y callarme, pero hay veces que necesito contestar porque necesito defender la imagen de mi madre".

Lo único que quiere Carmen Borrego es que Bigote Arrocet deje en paz a su familia: "No le pido nada, ni digo que sea bueno, malo o regular, quiero que nos deje en paz y que deje en paz a una señora que no se puede defender. Usted puede hablar ahora lo que quiera, pero la otra persona no puede decir si es verdad o no porque no está aquí. Ya que no la dejó descansar en vida la podía dejar descansar ahora que ha fallecido", sentenció la hermana de Terelu Campos en 'Vamos a ver'.