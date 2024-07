Alessandro Lequio se lanza a replicar al palo de Bigote Arrocet y le califica de un modo incendiario

Bigote Arrocet ha vuelto a la carga contra el clan Campos y sus últimos ataques han causado un gran revuelo en ‘Vamos a ver’. El programa presentado por Joaquín Prat repasaba la última entrevista del cantante para Diez Minutos cuando Alessandro Lequio decidió defenderse de los ataques de Edmundo. El italiano no dudó en sentenciar al humorista acusándolo de «mala persona».

Tras el anuncio del embarazo de Alejandra Rubio, Edmundo ha aprovechado para reavivar la guerra ya iniciada contra el clan Campos. Muy crítico con su antigua nieta, el ex de María Teresa Campos ha asegurado que «ha sucumbido a la vida fácil» vendiendo su vida a las revistas, algo que ha alterado mucho a uno de los colaboradores de ‘Vamos a ver’.

Alessandro Lequio estalla contra Bigote Arrocet: «Eso es de mala persona»

Alessandro Lequio en ‘Vamos a ver’

Y es que, Arrocet dejó también un recado dirigido a Alessandro Lequio que no ha sentado demasiado bien al tertuliano. «Espero que a Alejandra le vaya bien con el hijo de un verdadero conde italiano, no como otros condes falsos que pululan por televisión dando leña a personajes famosos», sentenció Edmundo en su última entrevista. Y tras hacer un repaso de sus últimas pullas, el italiano no ha podido contenerse a contestar de lleno al humorista.

«Bigotito, Bigotito, ¿por qué no te callas? Es que, de verdad, pobrecito mío», comenzó señalando el colaborador de Joaquín Prat, que se revolvía cada vez más en su sitio del sofá, presa de su enfado. «A mí me parece que este señor es un sinvergüenza, un caradura. Cuando intenta diferenciar entre nietos buenos y nietos malos, eso es de mala persona«, aseveró el tertuliano con dureza.

Sobre las supuestas acciones legales que Bigote piensa tomar contra Terelu Campos y Carmen Borrego por cuestiones económicas, Alessandro Lequio también quiso dejar clara su sentencia. «Lo de reclamar la deuda me parece que lo tiene bastante difícil. En primer lugar, porque la tiene que tener acreditada, y, segundo, porque en su día tenía que habérsela reclamado a Teresa», añadió el tertuliano de Telecinco.

Tras los duros calificativos del conde, el presentador de ‘Vamos a ver’ también se quiso sumar al debate. Joaquín Prat aseguró entonces que, pese a que entiende que el humorista se encuentra en «una guerra abierta con las hijas de María Teresa Campos», cree que debería cesar su actitud, «aunque solo sea por el respeto» a la persona con la que compartió una larga relación.