Pepe del Real sentencia lo que muchos creen de la detención de Cayetano Rivera y advierte de las consecuencias

Este lunes saltaba la inesperada noticia de que Cayetano Rivera había sido detenido por la madrugada en un local de comida rápida de la calle Atocha, en Madrid, tras un altercado después de negarse presuntamente a seguir las normas del establecimiento. Así, el torero fue detenido por desobediencia y resistencia a la autoridad. Algo sobre lo que han opinado en todos los programas y uno de los más duros con él ha sido Pepe del Real.

Según el relato de los agentes que detuvieron a Cayetano Rivera, el hijo de Carmina Ordóñez y Paquirri se mostró agresivo y desafiante, con síntomas de estar muy ebrio. Incluso llegó a golpear el cristal del local y, supuestamente, a sacar un fajo de billetes mientras decía "tú no sabes quién soy yo".

Pero la versión del torero es completamente distinta. Él asegura haber sido víctima de un uso excesivo de la fuerza y defiende que en ningún momento se resistió y además ha presentado un parte de lesiones y ha avanzado que tomará medidas legales. Sobre ello se han pronunciado los colaboradores de 'Vamos a ver' como Pepe del Real o Adriana Dorronsoro.

"Ya está dañando su imagen. Nos ha sorprendido mucho porque Cayetano siempre ha sido visto como el más tranquilo de la familia. Es un hecho puntual, pero llama la atención por el perfil que él tiene", sostiene la copresentadora del club social de 'Vamos a ver' en la web de Telecinco.

Pepe del Real, claro y directo sobre Cayetano Rivera: "Es muy reprochable"

Mientras, Pepe del Real no ha dudado en mostrarse crítico con el torero tras lo que ha sabido de este altercado. "Es una pena, porque tenía una imagen intachable. Su entorno le define como una persona muy responsable pero creo que la situación se le ha ido de las manos e imagino que tendrá consecuencias legales", empieza diciendo el colaborador de 'Vamos a ver'.

"Aparte, lo que no me gusta es lo que parece que recoge el atestado de esos alardes de grandeza están de más, tú no puedes ir diciendo tú no sabes quién soy o eso de sacar billetes creo que son gestos más que reprochables", añade Pepe del Real en estas declaraciones exclusivas a la web de la cadena.

Mientras, su compañero Kike Calleja trata de ser más moderado en su sentencia de Cayetano Rivera. "Me ha sorprendido mucho, su entorno también está bastante impactado. No creo que esto le perjudique de forma definitiva. Todo el mundo puede cometer un error. Además, hay distintas versiones y habrá que ver qué muestran las cámaras de seguridad", confiesa el periodista.