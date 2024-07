‘Vamos a ver’ desmantela el posible montaje de Kiko Jiménez y Maite Galdeano en ‘Supervivientes’

Desde que Sofía Suescun puso un pie en Honduras, la relación entre Kiko Jiménez y Maite Galdeano ha estado llena de altibajos. La madre de la concursante de ‘Supervivientes All Stars’ confesó en la última gala que había vivido una fuerte discusión con su yerno por la que había tenido que abandonar la casa donde viven los tres. Este martes, ‘Vamos a ver’ ha llegado hasta el fondo del asunto y ha destapado el supuesto montaje detrás de su cruzada.

Pese a que suegra y yerno hacen sus mejores esfuerzos por unirse para defender a Sofía en plató, la tensión entre ambos ha hecho imposible que sigan conviviendo bajo el mismo techo. ‘Vamos a ver’ analizaba este martes el enfrentamiento entre ambos, que tenía como detonante un vídeo de Kiko ligando con una influencer de fiesta.

Sin embargo, Adriana Dorronsoro ha arrancado el análisis de la situación poniendo en duda a Kiko Jiménez y a su suegra. «No nos fiamos de nadie de ellos porque esto es una trama montada», aseveró la colaboradora de Joaquín Prat, que no acaba de comprar el conflicto familiar. «¿En qué momento grabas esa conversación?», continuó cuestionando la periodista con tono crítico junto al resto de sus compañeros.

‘Vamos a ver’ dicta sentencia contra Kiko Jiménez y Maite Galdeano: «Está todo montadísimo»

«Justo en la gala, bronca entre ellos y a los dos días sale un vídeo saludando a una influencer y Maite enfadada… perdonadme, pero está muy mal hecho», sentenció Dorronsoro sobre la sonada trifulca que Galdeano y el novio de Sofía Suescun protagonizaron en la última emisión de ‘Supervivientes All Stars’. Entonces, el magacín comenzaría a sacar sus propias conclusiones sobre la realidad del asunto.

‘El club social’ del programa dejó más que claro que no acaban de tragarse la pantomima de Kiko Jiménez y su suegra. «Está clarísimo porque se ve que no ha pasado nada entre Kiko y esa influencer, pero ya han armado ese ruido que hará que Maite se siente a hablar o que Kiko hable… Maite ha defendido a Kiko en Supervivientes, no ha ido nadie de su familia, se ve que está todo montadísimo. Es Maite, Kiko, Sofía S.A«, insistió Dorronsoro antes de que Antonio Rossi sembrase aún más dudas.

«Es todo tan evidente. Desde lo que genera Sofía en la isla hasta lo que recogen ellos… montan la trama ficticia. Es todo tan poco creíble que quien quiera entrar en el juego… que entre. Tenemos sentido común y también somos profesionales de esto. No engañemos al público», insistió el periodista antes de que Carmen Borrego señalase que la influencer que aparece en el vídeo es además amiga de Sofía Suescun.

Y Pepe Real zanjó la cruzada contra el supuesto montaje dejando muy clara su sentencia. «Esto es muy burdo y se nota desde el principio. A Kiko Jiménez no me lo creí desde el momento en el que le vi concursando, no me creo a Sofía ahora, no me creo a su madre… no me creo nada. Están llamando a la puerta de ‘De Viernes’ para sentarse todos allí», aseguró el periodista.