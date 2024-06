Maite Galdeano y Kiko Jiménez paralizan la gala de ‘Supervivientes’ con su inesperada cruzada

Una de las grandes preocupaciones de Sofía Suescun durante su paso por ‘Supervivientes All Stars‘ es la convivencia entre Maite Galdeano y Kiko Jiménez. Es necesario recordar que son los dos grandes pilares de la joven. A pesar de las dificultades del día a día en los Cayos Cochinos, Sofía Suescun parece estar más preocupada por la convivencia entre su madre y su novio y presiente que algo haya podido pasar entre ambos a tenor de las confesiones que le ha realizado a Lola Mencía.

En un momento de intimidad, la joven ha asegurado: «Cuando estoy yo siento que está todo en orden, pero es irme y mi casa no sabes cómo te la puedes encontrar. Uno se pelea con el otro, el otro con la otra. Espero que Kiko esté poniendo orden porque siento que esa casa sin mí se pone patas arriba y es incontrolable».

Las reacciones en plató no se han hecho esperar. El primero en hablar ha sido Kiko Jiménez: «Me da pena verla así porque lo que siente yo creo que es preocupación. Le dará ansiedad el pensar que no está ella y que nos deja aquí todos… Todos tenemos mucho carácter y somos como somos y ya nos conocemos, pero vamos que no ha pasado absolutamente nada».

Por su parte, Maite Galdeano ha contradicho la versión de su yerno con unas declaraciones incendiarias: «Soy una mujer muy solitaria y en estos momentos he preferido estar sola porque Kiko es el novio de mi hija y yo me encuentro mejor sola». Un bomba que ha hecho saltar las alarmas puesto que Alexia Rivas ha llegado a preguntar: «¿Te ha echado de casa?». «Yo tengo mi propia casa», se ha apresurado en matizar Kiko Jiménez.

A pesar de ello y viendo la actitud del joven, Aurah Ruiz ha soltado: «Aquí pasa algo». Un pronunciamiento que le ha obligado nuevamente a Kiko Jiménez a hablar: «Yo soy novio de Sofía, no soy novio de Maite y la entiendo. Ella quiere estar sola con sus perros y sus gatos. No pasa nada». «¿Puede ser que haya ocurrido algo como una bronca algo acalorada en casa?», ha formulado la presentadora. Ante ello, Maite Galdeano ha dejado caer que sí que se ha producido un desencuentro entre ellos: «Puede ser». Rápidamente Kiko ha restado importancia: «No ha ocurrido nada, está todo bien».

Kiko Jiménez estalla ante el rumbo tomado por ‘Supervivientes’

«¿Si Sofía se enterase de lo que ha ocurrido le habríais roto el corazón? ¿Podría tener un disgusto?», ha proseguido preguntando Sandra Barneda. Y respuesta afirmativa de la madre de la joven ha hecho estallar a Kiko Jiménez: «No me hace gracia esta situación. Sofía está haciendo un concurso, está aislada y no tiene información del exterior. Ella su mayor preocupación es que todo esté bien… Es su tranquilidad, su felicidad es que todo esté bien».

Sandra Barneda ha seguido ahondando en el papel de Kiko Jiménez a la hora de «apaciguar» a Maite Galdeano. Una intervención que en esta ocasión ha hecho estallar a la propia Maite: «A mí no hace falta que me apacigüe nadie. Soy una persona muy segura de mi misma. Siempre he estado sola, me llevo conmigo demasiado bien y con mis animales estoy feliz». «Si no pasa nada. Lo que no puede ser es que estemos ella y yo como si fuésemos pareja. Ella hace su vida y yo la respeto y yo hago la mía y no pasa nada», ha agregado Kiko, dejando entrever que la relación entre ellos se está fracturando.

A pesar de tener la disconformidad de Kiko Jiménez, Maite Galdeano ha seguido profundizando en su inesperada disputa con el novio de su hija. Ante ello, Kiko ha concluido de forma tajante: «Me parece ridículo que estemos debatiendo esto aquí en un programa de supervivencia. A Sofía lo que le pasa es que esa es su mayor preocupación y se ha ido con esa espina clavada».