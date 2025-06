Violeta Mangriñán desvela el motivo por el que dice 'no' a participar en 'Supervivientes All Stars'

Tras la final de 'Supervivientes 2025', el próximo otoño Telecinco emitirá la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. Y, entre los rostros emblemáticos de la historia del programa que suenan como concursantes está el de Violeta Mangriñán. Muchos son los que piden que sea ella una de las participantes de esta edición especial.

Sin embargo, ella no está por la labor, como así lo ha dejado claro. La joven está considerada en la actualidad como una de las influencers con más seguidores de nuestro país, con más de dos millones de followers en Instagram, a los que ha llegado gracias a los programas de Telecinco que la catapultaron a la fama.

El primero fue 'Mujeres y Hombres y Viceversa', donde fue tanto pretendienta como tronista. Y, en 2019, su popularidad se disparó como la espuma tras su paso por 'Supervivientes', edición en la que coincidió con Isabel Pantoja, Dakota Tárrega, Omar Montes (que fue el ganador) o Fabio Colloricchio, quien actualmente sigue siendo su pareja y padre de sus dos hijas.

Pese a que fue una experiencia increíble, Violeta Mangriñán tiene claro que no la repetiría 'ni por todo el oro del mundo'. Además, cabe recordar que la influencer no se fue de Honduras por decisión de la audiencia, sino por prescripción médica debido a su estado de salud. Y es este motivo precisamente por el que no volvería a participar en el reality más extremo de la televisión.

El motivo por el que Violeta Mangriñán ha dicho NO a 'Supervivientes All Stars'

El pasado mes de noviembre, durante una entrevista en el podcast 'ac2ality', los presentadores del mismo le preguntaron si entra en sus planes regresar a Honduras. Algo que ella negó categóricamente, alegando lo difícil que fue su experiencia: "No bebes agua en condiciones durante tres meses. Te ponen un bidón de siete u ocho litros al día, pero a la hora está caliente. Bebes agua calientes durante tres meses", razón por la que estuvo "totalmente deshidratada".

De ahí que a día de hoy aun continúe arrastrando las consecuencias de lo sufrido, ya que se le quedó "la vesícula destruida con cuatro piedras". Pero, además de su estado de salud, otro de los motivos de peso por los cuales no repetiría la experiencia fue por motivos económicos, ya que, según cuenta, fue una de las peores pagadas de su edición, donde el mayor caché, con diferencia, fue el de Isabel Pantoja.

Violeta Mangriñán desvela que le pagaron un total de "2.500 euros por semana", del que el 20% se lo llevaba su representante. "Quitando los impuestos se me quedaban 1.000 euros a la semana para estar en 'Supervivientes’ sin comer y sin beber", reconoce. Eso sí, tiene claro que, ni aunque le subieran el caché, regresaría a los Cayos Cochinos. "No volvería a repetir la experiencia ni por diez veces el caché que tenía en su día", sentencia.