Violeta Mangriñán carga las tintas contra Jordi González por el trato que le dio en 'Supervivientes'

Violeta Mangriñán ha seguido los pasos de otras influencers como Laura Escanes y ha decidido abrirse su propio podcast, que lleva el nombre de 'Un matcha con Violeta', debido a su afición por esta bebida. Y la primera invitada ha sido ella misma. La valenciana ha aprovechado este espacio para sincerarse, entre otras cosas, sobre su paso por 'Supervivientes 2019', edición en la que coincidió con Isabel Pantoja.

Aunque se dio a conocer en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', fue en el reality de supervivencia donde se produjo su gran salto a la fama. Cómo olvidar sus continuos enfrentamientos con Dakota Tárrega o cuando tuvo que abandonar el concurso por problemas de salud. Si bien su paso por Honduras también la trajo algo bueno, ya que allí comenzó su relación con Fabio Colloricchio, el padre de sus dos hijas.

Sin embargo, Violeta Mangriñán no guarda demasiados buenos recuerdos de 'Supervivientes', contra el que ha cargado en su podcast. "Me acuerdo que un día Jordi González dio a entender que yo me estaba haciendo la enferma para abandonar. Y yo decía, '¿pero por qué están dando a entender eso si yo me quiero quedar aquí? Si está el tío que me mola aquí, yo no me quiero ir a ningún lado'. Yo estaba encantada de estar allí", ha empezado diciendo.

Violeta Mangriñán en 'Supervivientes 2019'.

Violeta Mangriñán atiza a Jordi González: "Me indignó muchísimo"

"Es verdad que me daban cólicos biliares que, imagínate lo que es un cólico en la habitación de tu casa o con el ambulatorio a dos pasos, imagínate lo que es estar allí. Que, encima, me daban ibuprofeno con el estómago vacío cuando me estaban dando cólicos", ha recordado la joven, confesando que aunque "me encontraba muy mal, no me quería ir".

"Me acuerdo que me indignó muchísimo que el presentador estuviera ahí hablando en plató, que era una estrategia mía para abandonar, ¿quién quiere abandonar? Haberme preguntado directamente, ¿quieres abandonar? Si yo no quería abandonar, no sé por qué se dio a entender eso…", ha concluido, visiblemente enfadada, Violeta Mangriñán.

Finalmente, la joven fue obligada a abandonar el concurso, aunque no por los cólicos, sino por una bajada de tensión que la tuvo varios días en aislamiento. Además, sufrió deshidratación y problemas de vesícula que la obligaron a pasar por el hospital una vez llegó a España. Pese a esto, la influencer reconoce que volvería a Honduras una y mil veces.