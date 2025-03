Pedro García Aguado da en el clavo con lo que señala sobre Terelu Campos en 'Supervivientes 2025'

Cuando comenzó 'Supervivientes 2024' pocos apostaban por Pedro García Aguado, ni siquiera él mismo, ya que intentó abandonar en más de una ocasión. Sin embargo, consiguió superarse, llegar a la final y ganar. Por eso, él mejor que nadie sabe por lo que está pasando Terelu Campos, quien ya ha manifestado varias veces su deseo de abandonar el concurso.

La decisión final la conoceremos este domingo, durante el debate que presenta Sandra Barneda. La hija de María Teresa Campos todavía no es concursante oficial. Para ello, tiene que superar los 21 días que estuvo su hermana Carmen Borrego en la edición anterior. De mente asegura estar fuerte, pero de cuerpo no tanto. Estaba decidida a abandonar el jueves pasado, pero las palabras de ánimo de Jorge Javier Vázquez y de su hija, Alejandra Rubio, conseguía retrasar esa decisión hasta el domingo.

El consejo de Pedro García Aguado a Terelu Campos

Este sábado, 22 de marzo, Pedro García Aguado ha visitado el programa 'Fiesta', donde ha dado su opinión sobre la situación que está atravesando Terelu Campos, a la que ha dado un consejo en base a su experiencia. "A mí me decía lo mismo, es que el cuerpo no puede, pero es la mente la que te dice que el cuerpo no puede", explicaba el exsuperviviente. De esta forma, él hizo caso a su mente y consiguió hacerse con la victoria, pese a que la edad jugaba en su contra.

El pasado jueves, durante la gala de 'Supervivientes 2025' presentada por Jorge Javier Vázquez, Terelu Campos reconoció estar al límite. "Soy un lastre, físicamente no estoy bien", confesaba la colaboradora de '¡De viernes!'. Por tal motivo, expresaba su deseo de abandonar la aventura. Entre lágrimas, la hermana de Carmen Borrego recordaba el cáncer por el que ha pasado: "Me gustaría que alguien se pusiera en mi cuerpo solo 5 minutos para que se me entendiera. Comprendo que se me vea así y parece que todo está bien. Pero si pudiera trasladaros lo que siento en mi cuerpo, dentro de mí, estoy segura de que me entenderíais. No me preocupa nada".

Además, reconocía que "siento que me dan con un bate de madera todos los días, estoy baldada". "Tampoco puedo jugar con lo que me ha costado tanto conseguir: avanzar y poder hacer un trabajo dignamente día a día aunque sufra y tenga dolores. El dolor es mío. Detesto la pena, la compasión. Estoy viva y eso es lo más importante. Aprendo a vivir con esto y me supero cada día de mi vida", sentenció. Unas palabras que dejaron en shock a Jorge Javier.