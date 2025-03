Sale a la luz el deterioro del estado de Terelu Campos que está ocultando en 'Supervivientes'

Terelu Campos ha sido uno de los nombres propios de la tercera gala de 'Supervivientes 2025' en Telecinco. La fantasma del futuro ha hecho sonar todas las alarmas al activar el protocolo de abandono. Una súplica atendida por la organización puesto que la colaboradora televisiva ha tenido que ser aislada. De esta forma ha permanecido hasta que le ha comunicado a Jorge Javier Vázquez su determinación sobre su continuidad o no en el reality de supervivencia.

En una primera conexión, Terelu Campos se ha encargado de asegurar que la problemática procede de su estado físico. "Yo soy una persona que tengo la mente muy fuerte. Yo no estoy ni preocupada, ni por mi gente, mi hija, mi nieto... No, de verdad, no voy a mentir. Sólo lucho conmigo misma. Mi mente es fuerte, pero mi cuerpo está hecho añicos". "Estoy orgullosa conmigo que es con quien tengo que estar", ha remarcado dejando entrever un posible abandono.

En ese momento, el público del plató ha aplaudido a la todavía concursante. Un hecho que ha sensibilizado a la hermana de Carmen Borrego. "De verdad quiero agradecer a todas esas personas que me ayudan, pero son muchos días en los que llevo peleando. Muchos más de lo que os imagináis no diciendo nada. Yo no siento que si no puedo más es como tirar la toalla. De verdad que no. Me enseñaron a no tirar la toalla. La vida me ha enseñado a que hay veces que no puedes aunque quieras. Y hay veces que quieres mucho, pero no puedes y eso es complicado".

El emotivo mensaje de apoyo de Alejandra Rubio a su madre

Antes de que Terelu Campos tomase una decisión sobre su futuro en la isla, ésta ha podido recibir la llamada de su hija. Alejandra Rubio no ha dudado en mostrarle todo su apoyo: "Estamos orgullosísimos de ti. Has superado las expectativas con reces, has sido una campeona. Por favor aguanta. Aunque digas que el cuerpo no puede y tienes la mente muy fuerte, el cuerpo aguanta. Eres una campeona. Estamos viendo la Teresa que todos queremos ver".

Como respuesta, Terelu Campos le ha respondido: "Te prometo que estoy haciendo todo lo posible, te lo prometo. Sabes que no me han enseñado a tirar la toalla, pero también me gustaría que alguien se pusiera en mi cuerpo cinco minutos. Tan solo eso para que se me entendiera. Comprendo que se me ve así y parece que todo está bien. Si pudiese trasladaros lo que siento dentro de mí, estoy segura que me entenderíais muchísimo".

Terelu Campos, al borde del llanto: "Estoy ocultando un deterioro muy importante"

Un comentario que ha despertado la curiosidad de Jorge Javier. El presentador no ha dudado en preguntarle directamente por su salud. "Yo por lo que todo el mundo sabe que me ha ocurrido, llevo muchísimos años con una fortísima medicación, tremenda. Eso hace que mi organismo esté muy débil en muchos aspectos, sobre todo muscular y de huesos. Es como si esto fuese un bate de beisbol al que todos los días se me apalea... Me duele desde aquí hasta abajo y tampoco puedo jugar con lo que me ha costado tanto conseguir que es avanzar conmigo misma", ha explicado.

En la misma línea, la hija de María Teresa Campos ha añadido: "Siempre he tratado aparentar que no sufría porque detesto, uno hacer sufrir a los míos y dos, lo odio, la rechazo, la pena y la compasión. Estoy viva y es lo más importante de la vida y eso me ha permitido poder llegar hasta aquí, poder vivir la experiencia hasta este momento". Así pues, ha remarcado: "Estoy ocultando un deterioro interior muy importante y aprendo a vivir con eso con una mínima comodidad. Me supero cada día".

"Me estás dejando tocado porque creo que estás si fingiendo respecto a los demás para no preocupar o que no te pregunten de más. Es una realidad que desconocía", ha reconocido visiblemente descolocado Jorge Javier. Como respuesta, Terelu Campos ha dado a conocer: "Muchísima gente no lo sabe porque salgo de mi casa, salgo a trabajar y divertirme y cuando llego estoy molida, reventada, pero necesito vivir. He apostado por vivir y vivo con un precio y sé que pago un precio por vivir, por ser como los demás, aunque por dentro no lo soy y por eso cada día para mí es una superación".

La decisión final de Terelu, aplazada hasta el próximo domingo

Finalmente, sobre su permanencia en el reality, Jorge Javier le ha pedido a Terelu aguantar hasta el próximo domingo. Será entonces cuando, junto a Sandra Barneda, Terelu Campos comunique si abandona o permanece como concursante de 'Supervivientes 2025'.

Terelu será así una de las grandes protagonistas de la tercera gala de 'Supervivientes. Conexión Honduras' este domingo 23 de marzo. La superviviente, que aún no es concursante oficial, inaugurará el Puente de las Emociones de esta edición, dinámica en la que compartirá algunas de las situaciones que han marcado su vida, y tomará una decisión respecto a su continuidad en el reality.