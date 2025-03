El corte inesperado de Laura Madrueño a Jorge Javier que le deja descolocado en 'Supervivientes'

Un año más, Laura Madrueño y Jorge Javier Vázquez han hecho gala de su complicidad en 'Supervivientes'. En cada una de las conexiones, los presentadores del reality dan muestra de su buen rollo y los chistes que el comunicador catalán le dedica a la bautizada como "yemayá de Chamberí" son prueba de ello.

Sin embargo, las gracias de Jorge Javier no siempre pillan en buen momento y si no, que se lo digan a la meteoróloga, quien ha tenido que lidiar con una dramática situación vivida en los cayos a la par que intentaba no reírse de las "chorradas" del catalán.

En concreto, Laura Madrueño estaba a punto de narrar la situación de Gala Caldirola, que ha decidido no participar en el juego de líder por su herida en el pie. Antes de ello, Jorge Javier ha hecho referencia a los planos del dron: "¡Qué bonita la imagen, los drones, los planos... ¡Un aplauso al dron por favor! Un aplauso al dron y a la madre que parió al dron. Adelante, Laura Madrueño".

Un comentario que ha provocado la risa de Laura Madrueño, quien como podía recogía el guante de su compañero diciendo: "Bueno Jorge, yo me estoy riendo de las chorradas que dices, pero la situación...". Un calificativo que poco o nada le ha gustado a Jorge Javier, quien le ha respondido diciendo: "Ah bueno, gracias".

Lejos de cambiar de postura, minutos más tarde, el catalán volvía a intervenir en alusión al atuendo de Terelu Campos: "A mí lo que me asombra es, ¿esta señora de la rebequita quién es? Que parece que viene de compras de puerto Banús". Un comentario que, en esta ocasión, ha provocado la risa y la complicidad de Laura Madrueño desde Honduras.