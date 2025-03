El jefe de 'Supervivientes' da la cara con estas explicaciones sobre Terelu Campos tras las denuncias

No hay duda de que 'Supervivientes 2025' está siendo un éxito rotundo gracias fundamentalmente a estirar el fenómeno Montoya de 'La isla de las tentaciones' con el andaluz, Anita y Manuel como concursantes. Pero además el reality se guardó un as bajo la manga: la participación de Terelu Campos que tanto está dando que hablar.

Desde que se conoció que Terelu iba a participar en 'Supervivientes 2025' fueron muchos los que apuntaban a las condiciones que iba a tener la colaboradora de 'De Viernes' en Honduras y ya se hablaba del trato de favor que iba a tener asegurando que le iban a dar comida y a permitir que fumara.

Cabe recordar que por ahora Terelu Campos no es concursante de pleno derecho y simplemente tiene la misión de intentar aguantar más tiempo que el de su hermana Carmen Borrego. Así, si supera los 21 días en Honduras, ella misma podrá decidir si se convierte en concursante oficial. No obstante, este jueves ha vuelto a activar el protocolo de abandono y hay que recordar que el próximo 26 de abril tiene el estreno de su obra de teatro "Santa Lola" en Valladolid.

Pero los rumores sobre los privilegios de la colaboradora de 'De Viernes' en 'Supervivientes 2025' no han hecho más que acrecentarse a raíz del comentario que dejó Makoke el pasado martes al asegurar que su compañera desaparecía numerosas veces de la isla.

Juanra Gonzalo, claro y rotundo sobre Terelu Campos: "No tiene trato de favor"

Juanra Gonzalo y Sandra Barneda en la grabación de 'La isla de las tentaciones'

Ahora, Juanra Gonzalo, director general de Cuarzo Producciones y el máximo directivo de 'Supervivientes' se ha manifestado al respecto en Bluper dejando claro que Terelu Campos no tiene ningún trato de favor. "Está haciendo el esfuerzo de su vida y quiero ponerla en valor. Terelu ha pasado por un proceso médico muy potente y las operaciones que ha sufrido la han mermado mucho. Hay movimientos que no puede hacer con los brazos y no puede cargar peso. Que haya decidido arriesgarse, ir allí y probar... Nos dijo, además, que no iba a saltar del helicóptero y lo decidió en el último momento. Lo que está haciendo es de una valentía muy fuerte", empieza destacando.

"Terelu es una profesional, y siempre que he trabajado con ella es un gusto porque lo pone fácil. Nosotros no tenemos ningún contacto con los concursantes y así debe ser. Pero antes de ir, sí les decimos que esto es un programa de televisión y tienen que pasar cosas, pero nadie os va a dirigir ni os va a decir lo que tienes que hacer o decir. Ellos deciden el concurso que hacen y los que deciden lo que aportan. En este sentido, Terelu sabía que no podía aportar la parte física pero está aportando otras cosas. Ha intentado bucear, tenía miedo estar en el mar y no hacer pie por no poder hacer los movimientos de brazo para nadar... Pero todo lo que está haciendo es un reto para ella", prosigue poniendo en valor.

Pero Juanra Gonzalo se muestra tajante cuando le preguntan por el trato de favor hacia Terelu Campos tras lo que dejó caer Makoke y lo que reveló Belén Esteban en 'Ni que fuéramos'. "Lo desmiento rotundamente. Terelu no tiene ningún trato de favor. Está en las mismas condiciones exactas que sus compañeros. Terelu ha salido dos veces de la playa para ser atendida por el médico y entiendo que es a lo que Makoke hizo referencia. La otra vez que salió fue para ir a Playa Misterio. Terelu no tiene ningún trato de favor a pesar de que no es concursante oficial, que eso hay que dejarlo claro. No compite por el premio hasta que ella lo decida. Así que, tampoco tendría que tener las mismas condiciones pero ella ha pedido estar en las mismas condiciones que los demás", sentencia.

Asimismo, sobre si hay una fecha estipulada para la marcha de Terelu Campos, el productor de 'Supervivientes' lo circunscribe a su misión. "A los 21 días tenemos que tomar una decisión, si sigue como concursante oficial o no, porque lo del 'fantasma del futuro' no se puede mantener más de esas tres semanas, que es lo que duró Carmen Borrego", concluye.