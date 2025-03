Terelu Campos pide abandonar 'Supervivientes' y en 'El programa de AR' esclarecen la razón

La última hora de 'Supervivientes 2025' pasa por la petición de abandono de Terelu Campos por segunda vez. Y en esta ocasión parece definitiva. La organización del concurso ha trasladado esta información a través de 'El programa de Ana Rosa'.

En las imágenes que han llegado directamente desde Honduras y que han sido adelantadas por Ana Rosa Quintana se ve a la colaboradora de televisión completamente abatida, con la necesidad de poner punto final a su paso por el reality aventurero.

Entre lágrimas, confiesa a Makoke que no puede más y que 'Supervivientes', después de catorce días, se le está haciendo muy cuesta arriba: "No puedo. Físicamente no puedo más, me voy a ir". A Terelu Campos se le ve sobrepasada y la reunificación no parece haber sido un chute de energía. En principio, tal y como se ha apuntado en 'El programa de Ana Rosa', es por una cuestión física. Su cuerpo habría dicho basta.

"Ay mi Terelu, no llores, cariño", le responde Makoke consolándola, pero sus intentos por cambiarle el chip y por animarle resultan en vano a tenor de lo que se aprecia en esas imágenes. Y es que la mayor de las Campos, rota en llanto, tomaba una drástica decisión justo después.

"Quiero activar el protocolo de abandono, ya no puedo más", le espeta a un miembro de la organización. La determinación definitiva de Terelu Campos y su futuro en 'Supervivientes' serán cuestiones que se resolverán en la gala de este jueves con Jorge Javier Vázquez.