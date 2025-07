Oriana Marzoli revela sus próximos proyectos de trabajo y se postula como presentadora de 'Supervivientes'

Oriana Marzoli es uno de los rostros más carismáticos de Telecinco, desde que saltara a la fama en el año 2012 en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. A partir de ese momento, se convirtió en colaboradora de diversos programas, y concursante de realities, aunque esto último sin demasiado éxito, como ella misma reconoce.

Su popularidad le ha llevado a tener su propio docurreality en Mitele, la plataforma de Mediaset, 'Inside Oriana'. En él hemos podido ver a la Oriana más sensible y vulnerable, una imagen muy alejada de la que nos tenía acostumbrados. Y, aunque está contenta con este proyecto, su mayor deseo es ser en un futuro presentadora.

Así lo ha confesado ante los medios de comunicación en su último evento público: "Es lo que tengo en mente. Me encantaría ser presentadora de realities, creo que me lo merezco, creo que tengo las tablas. Se hablar perfectamente en televisión, tengo muchas tablas. Creo que es mi lugar".

Además, Oriana Marzoli ha desvelado que tiene "proyectos en España", concretamente en Telecinco. Aunque ha preferido no contar de qué se trata, su sonrisa da a entender que es algo que le hace mucha ilusión. Eso sí, descarta ser concursante en más realities: "No es lo mío", reconoce entre risas. Y es que son numerosos los programas que ha abandonado al poco de empezar, entre ellos 'Supervivientes'.

A mi también me encantaría ver la faceta de Oriana como presentadora



Y que ganas de ver esos proyectos con Telecinco 😎#OrianaMarzoli #Orianistas



pic.twitter.com/Eavq4bMIVa — 🇨🇺 EL CHICO DE GH 👁 (@ElChicoDeGH) July 9, 2025

Oriana Marzoli se postula como sustituta de Laura Madrueño en 'Supervivientes'

Respecto a su docurreality, 'Inside Oriana' y al éxito que ha tenido, Oriana Marzoli se muestra muy orgullosa: "Ha sido histórico una vez más. Creo que mucha gente se esperaba, a lo mejor, ver un poquito lo mismo que yo mostraba siempre que soy una chica con muchas corazas y dura y al final me he abierto, me he mostrado más vulnerable", reconoce. "Se ha hecho viral hasta el audio de mi madre", añade.

Sobre el futuro del documental, la venezolana confiesa que "por supuesto que me encantaría seguir y que tuviese millones de temporadas, en plan Kardasiam, pero ya se verá, paso a paso…". Ahora lo que de verdad le gustaría es ser presentadora. E incluso se ve como conductora de 'Supervivientes' desde Honduras, labor que ahora desempeña Laura Madrueño.

"Concursante no es lo mío, evidentemente, lo tenemos clarísimo todos", bromea Oriana Marzoli, antes de añadir: "Pero yo creo que esos outfits, por favor, a quien le pueden lucir mejor que a mí. Me encantaría". De esta forma, se postula para sustituir, en un futuro, a Laura Madrueño, quien a su vez ocupó el lugar de Lara Álvarez.