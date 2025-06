Laura Madrueño se planta ante esta acusación de amaño sobre 'Supervivientes 2025' y es incontestable

Este domingo, 22 de junio, con su debate final, Telecinco ha dado carpetazo a 'Supervivientes 2025'. Una edición que, nuevamente, ha vuelto a recibir acusaciones de tongo por parte de algunos seguidores del programa. Unas acusaciones a las que ha respondido con contundencia y de un modo inapelable Laura Madrueño.

La presentadora, que tuvo la difícil tarea de sustituir a Lara Álvarez como conductora del reality desde Honduras, hace balance de sus tres años al frente de 'Supervivientes'. El pasado miércoles, ya en España y un día después de la gran final, que acabó con la victoria de Borja González, Laura Madrueño atendió a varios medios de comunicación, entre ellos El Televisero, para defender la honestidad del programa.

"La gente en redes y en prensa opina muchísimo sobre que esto está amañado, que esto no es real, que va a ganar uno o el otro… Nos critican constantemente por las votaciones, y lo de este martes fue maravilloso por ver cómo puede cambiar todo en una última noche", señaló la presentadora en un corrillo; negando así las acusaciones de tongo ante la sorprendente victoria de Borja, quien consiguió imponerse en la final a Montoya, uno de los grandes favoritos de la edición.

Laura Madrueño habla del giro inesperado con Montoya y Borja González

Además, en declaraciones en exclusiva a El Televisero, la presentadora reconoció que a ella también le sorprendió la victoria de Borja: "Yo creo que todos hacemos nuestras quinielas y yo creo que lo más bonito de lo que pasó fue la emoción que mantuvieron hasta el final, que en 'Supervivientes' no está nada escrito, que siempre lo decimos, que mucha gente sí que lo cree y no es así. Yo creo que lo más bonito fue vivir esa emoción y esos giros tan inesperados. Yo fui la primera en sorprenderme porque a mí no me gusta nada saber. Siempre les digo: ‘A mí no me digáis nada, yo me entero con ellos'".

Laura Madrueño también se muestra sorprendida porque Montoya no llegara al duelo final, que se vivió entre Borja y Escassi. "Todos sabemos el apoyo que ha tenido Montoya a lo largo de toda la edición, que es una persona que se volvió viral y, obviamente, eso iba ya con él, pero ha sido salvado reiteradamente en multitud d ocasiones a lo lago de los meses allí, con lo cual, por eso te podías esperar una cosa u otra".

Laura Madrueño se alegra "muchísimo" del triunfo de Borja. Aunque también le "dio pena no tener una mujer en la final. Eso sí que nos ha pesado. Abandonaron dos nada más llegar, las mujeres han sido las primeras que han ido saliendo y sí, obviamente nos hubiera gustado que llegaran más mujeres a la final, pero es la audiencia la que decide", insiste.

La presentadora está abierta a nuevos proyectos: "Ojalá afrontar nuevos retos"

Sin embargo, Laura Madrueño también se sinceró sobre su posible participación en la nueva edición de 'Supervivientes All Stars' que se emitirá el próximo otoño. "Ya hablaremos más adelante", se limitó a decir, sin querer desvelar si también conducirá el programa desde Honduras en esta edición especial en la que participaran concursantes memorables de todas las ediciones.

Lo que sí que quiso dejar claro es que está muy orgullosa por la labor desempeñada y, también, por haberse consolidado por como presentadora de entretenimiento en Telecinco, donde, hasta hace tres años, solo era la presentadora del Tiempo. Además, abre la puerta a más proyectos en un futuro: "Ojalá afrontar nuevos retos. A mi me gusta mucho aprender y, sobre todo, tener cosas nuevas, porque si no, me aburro", sentenció.