Montoya da plantón al debate de 'Supervivientes 2025' y la organización explica su preocupante última hora

Uno de los grandes interrogantes con los que ha comenzado el último debate de 'Supervivientes 2025' ha tenido que ver con la participación de Montoya. Nada más comenzar la emisión, Carlos Sobera ha dado a conocer la posibilidad de que ni Anita Williams ni Montoya colaborasen en el espacio tras la monumental pelea mantenida durante el anterior debate del concurso.

Aunque Anita Williams sí ha decidido colaborar, Montoya no ha hecho lo propio. Así lo ha descubierto la propia finalista a la que Sobera le ha mandado al camerino de su compañero. Tras abrir la puerta, la joven ha descubierto que Montoya ha decidido no participar.

Montoya no ha podido venir por recomendación médica, le mandamos un abrazo y le deseamos una pronta recuperación 🫂



🏝️ #SVDBTFinal

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/MrlO8z7ygj — Supervivientes (@Supervivientes) June 22, 2025

La explicación de 'Supervivientes 2025' a la ausencia de Montoya

"En parte me lo esperaba, Carlos, no te voy a mentir", ha reconocido la joven. Por su parte, Carlos Sobera se ha hecho con el control de la palabra para aclarar la situación de Montoya: "Como siempre cuando pasan este tipo de cosas, ya lo sabes Anita, suele haber un motivo de peso y en este caso lo hay. Montoya no está aquí esta noche, no está hoy con nosotros porque tal y como habéis podido ver todos, el jueves anterior no fue una noche fácil, tampoco han sido meses fáciles porque ha encadenado participar 'La isla de las tentaciones' con 'Supervivientes' y las dos han sido experiencias muy importantes en su vida, pero que también le han requerido un alto grado e exigencia e implicación emocional".

En la misma línea, Sobera ha dado a conocer el estado de Montoya y las duras secuelas que le ha dejado su paso por 'Supervivientes 2025'. "Por recomendación médica Montoya se encuentra en su casa descansando. No está bien, sin más, y desde aquí le vamos a decir a Montoya. Primero que le mandamos un abrazo enrome y que te deseamos que te recuperes cuanto antes", han sido las palabras empleadas por el presentador.

La reacción de Anita Williams a su plante a 'Supervivientes'

Al conocer el estado de Montoya, Anita Williams ha pedido la palabra para mandarle un cálido mensaje a su compañero de concurso. "Que se recupere pronto, que pase tiempo de calidad con los suyos, que no coja el teléfono para nada, solo para hablar con gente que lo quiere y con quien él quiera", ha comenzado diciendo.

En la misma línea, la finalista del reality ha reconocido no estar pasando por un bien momento. Por ello, no ha dudado en pedir respeto por su situación: "También quiero pedir algo que espero que ya que él no está, espero que hablemos de todo, menos de él y de mí, que yo también necesito descansar un poco la cabeza y quiero que llegue mañana para estar con mi hijo".

Anita le manda un mensaje a Montoya deseando su pronta recuperación ❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹



🏝️ #SVDBTFinal

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/gRscaEWW5n — Supervivientes (@Supervivientes) June 22, 2025

Los desconcertantes movimientos de Montoya tras su paso por 'Supervivientes 2025'

Cabe destacar que la ausencia de Montoya en el debate final de 'Supervivientes 2025' no es la única decisión tomada por el joven sobre su participación en el reality. Durante los últimos días han sido muchos los que se han percatado de sus movimientos en redes sociales con los que, a tenor de sus acciones, pretende desvincularse del reality.

De hecho, Montoya ha borrado parte de las publicaciones de 'Supervivientes' en Instagram y ha dejado de seguir a muchas cuentas relacionadas con el programa y con Mediaset. En la misma línea, el concursante del formato no ha querido participar en la fiesta final que el reality ofrece a todos los concursantes e integrantes del equipo.