Anita Williams impacta a todos al revelar la drástica decisión de Montoya con ella tras 'Supervivientes'

La relación entre Anita Williams y Montoya está en el punto de mira de muchos tras las discrepancias manifestadas durante el último debate de 'Supervivientes 2025'. Una gran bronca que puso contra las cuerdas la participación de los dos durante el debate de cierre de la emisión.

De hecho, el espacio comandado por Carlos Sobera ha comenzado cebando el posible "plantón" de los finalistas al reality. Sin embargo, no ha sido así puesto que la primera en entrar a plató ha sido Anita Williams. Antes de saber si el joven respondería afirmativamente, su expareja no ha dudado en avanzar el estado de su relación.

"Creo que al final se fue todo de madre y no estoy orgullosa de lo que dije en parte porque había quedado en algo entre los dos", ha comenzado diciendo sobre el desencuentro mantenido con Montoya el pasado jueves. Así pues, sobre su relación actual, Anita ha desvelado: "Me bloqueó nada más salir. Le intenté llamar al día siguiente y tampoco me lo cogió para decirle que no estaba orgullosa de lo que estaba diciendo la gente por redes sociales porque al final la gente tiene opinión, pero hacer daño, no quiero que le hagan daño".

Ya en plató, la joven se ha mostrado especialmente tocada al rememorar lo vivido el pasado jueves: "Tuve una mezcla de sentimientos. En parte liberación, por otra parte pena, esa rabia y por eso le dije a makoke eso. Nosotros quedamos en que era algo que se iba a quedar entre nosotros y en parte eso no estuvimos bien, pero ¿qué hago? No sabía por dónde ponerme y tampoco lo he pasado bien desde que se acabó 'Supervivientes'".

Sobre la confesión que evidenció la mentira mantenido entre Anita y Montoya, la finalista ha asegurado: "Al final creo que no hay que arrepentirse de nada y si pasaron así las cosas es que tenían que pasar así las cosas para bien o para mal". A pesar de ello, la superviviente ha reculado y ha asegurado arrepentirse "de haber mentido en el momento sí porque así no me tendría que haber arrepentido de haberlo dicho en el debate".

Anita se arrepiente de haber mentido durante el reality para favorecer a Montoya



La reacción de Anita Williams ante el bloqueo de Montoya

Otra de las cuestiones tratadas por Carlos Sobera junto a Anita Williams ha sido su relación con Montoya del que lleva distanciada desde el pasado jueves. "No he tenido ningún tipo de contacto con él porque cuando salió de la gala me bloquea, pero sí que es verdad que el viernes al meterme en redes sociales y ver todo el hate... Creo que eso cuando te expones, te expones para lo bueno y lo malo, pero creo que también la gente tiene que tener un poco de tacto, ¿sabes?", ha compartido.

Al ser preguntada por los motivos del bloqueo de Montoya, la concursante ha aseverado: "No lo sé, sólo la sabe él". Así pues, no ha dudado en lanzarle un emotivo mensaje ante un hipotético reencuentro. "Al igual que fue contigo cuando te dije que venía a 'Supervivientes' con nada pensado, ahora menos aún. Al menos quedar en una relación cordial por todo lo bonito que hemos tenido durante estos años", ha puntualizado.