Carmen Alcayde se despacha sobre la relación de Anita y Montoya con una sentencia clara

El pasado jueves se celebró la gran final de 'Supervivientes 2025' con la sorprendente victoria de Borja González, que se impuso a Álvaro Muñoz Escassi, Montoya y Anita Williams. Aunque no consiguió ser finalista, Carmen Alcayde también ha sido una de las grandes protagonistas de la última edición del reality, por sus enfrentamientos con Pelayo Díaz, y su estrecha amistad con la expareja de 'La isla de las tentaciones'.

Precisamente sobre ellos se ha pronunciado la periodista ante las cámaras de Europa Press, donde también ha explicado por qué Pelayo le ha denominado "la novia cadáver". "Es una de Tim Burton, que yo lo sabía, y entonces que estaba enamorada por siempre jamás de su amado, pero yo no estoy enamorada de Montoya, punto uno. Y segundo, yo creo que también iba con segundas de delgada, es verdad que ahora estoy un poquito novia cadáver", bromea Carmen Alcayde.

Carmen Alcayde habla claro sobre la relación de Montoya y Anita

Respecto a la relación de Anita y Montoya, la valenciana asegura que en la isla "les veía enamorados. Había mucha atracción, pero también había mucho cuidado de ambas partes, se cuidaban como dos enamorados. Yo de hecho dormía con ellos un tiempo y al final me fui, porque veía amor, veía cariñitos". Pero explica que "Montoya se lo dejó siempre claro, que ella es de la primera mujer que se ha enamorado, pero que por todo lo que había pasado él necesitaba un descanso, que es lógico", pero "yo sí que veía amor".

Sobre el momento en el que se encuentra la relación de la expareja, Carmen Alcayde cree que "nos ha pasado un reality por encima. Ha sido muy fuerte, han pasado muchísimas cosas y yo creo que los dos merecen descansar". Estas declaraciones de la colaboradora televisiva llegan después de que Anita Williams se sentara en el plató de '¡De viernes!' para hablar largo y tendido de su relación con Montoya.

Entre otras cosas, la catalana explicó lo que sucedió con el sevillano tras el debate final de 'Supervivientes': "Yo salí de aquí con mi amiga, le dije que se fuese a su hotel porque yo solo quería estar con mi madre y no he dormido apenas nada. Hoy he estado todo el día igual. No hemos hablado, lo que visteis ayer se ha quedado así. He llorado mucho, pero al final lloré porque me sentía como culpable de haber dicho algo que es verdad".

El desconcertante movimiento de Montoya tras la final de 'Supervivientes'

Además, Anita dejó claro que "él si que me quiere y yo a él también. El problema es que no nos sabemos querer bien, tenemos que aprender primero a centrarnos en nosotros porque sino no vamos a poder tener ni una relación de amistad ni una relación cordial porque sino vamos a saltar de una cosa a otra y eso no es sano", sentenció la joven.

Por su parte, Montoya ha llevado a cabo un movimiento de lo más desconcertante tras su salida de 'Supervivientes 2025'. El amigo de Carmen Alcayde ha dejado de seguir a muchas cuentas relacionadas con el programa, incluida la cuenta oficial de 'Supervivientes' en Instagram, y tampoco acudió a la fiesta final. Una actitud más que sorprendente. ¿Ha acabado mal con ellos? ¿Se quiere desvincular de todo lo relacionado con el reality? Habrá que esperar a este domingo para ver si participa en el debate final o si, por el contrario, les da plantón.