Carmen Alcayde desarma a Pelayo Díaz en 'Supervivientes 2025' ante lo que vio tras su expulsión

Tras su expulsión, Carmen Alcayde va poco a poco volviendo a adaptarse a España y regresando a sus diferentes programas. Tras su regreso a 'Fiesta', esta semana la valenciana volvía a 'Tardear' y se enfrentaba cara a cara con todos sus compañeros después de que la hayan criticado y cuestionado por haberse acercado a Montoya por interés.

Así, después de escuchar y ver como la habían llamado "interesada", "polilla", "mala compañera", "pesada", "personaje" o "sobreactuada" e "inmadura", Carmen Alcayde se enfrentaba cara a cara con Marta López, Luis Pliego, Leticia Requejo e incluso Verónica Dulanto.

De primeras, Carmen Alcayde dejaba claro que Makoke tenía una estrategia que era juntarse a Damián y Pelayo o Manuel para que no la nominaran. "Ella no tenía nada de débil. "A mí me ha dado vergüenza verte porque he sido compañera tuya muchos años y no te he reconocido, te he visto como una friki fan de Montoya, te has arrimado al más fuerte y lo único que has hecho es el ridículo", le espetaba Marta López.

Alcayde defiende su amistad con Montoya y se enfrenta a sus compañeros de 'Tardear'

A lo que Carmen Alcayde se defendía diciendo que si se había juntado con Montoya es porque vio la luz con él. "Me arrimé a él porque era la luz, hemos disfrutado, hemos hecho las viejas del visillo, si no llega a ser por Montoya yo me piro de esa playa porque era un coñazo", aseveraba la colaboradora. "Yo te he visto sobreactuada, no te he reconocido, lo único que he visto es una mujer completamente enamorada de Montoya", le soltaba Marta. "De enamorada nada, era una relación de amigos", insistía Carmen.

Después era Leticia Requejo la que se enfrentaba a Carmen Alcayde sentenciando su paso por 'Supervivientes'. "Tu concurso no me ha gustado nada, nada, nada, tú único objetivo era acercarte a Montoya, lo que pasa es que te ha salido mal la jugada porque te has enamorado, te has creído que eras la presentadora, la colaboradora, la guionista y no te has dado la oportunidad de conocer a tus compañeros, les criticabas en todo y tú no has hecho ni esto de autocrítica", le recriminaba.

"Que pena que todos los que me criticáis tanto penséis que Montoya tiene que brillar más que yo que acaba de empezar en esto y que yo soy la cutre y la que no tengo ningún brillo después de 25 años de carrera", reaccionaba Carmen Alcayde.

Pese a todas las críticas, Carmen Alcayde ha perdonado a todos sus compañeros pues ha reconocido que a ella lo que le gusta es poder ser protagonista. "Os doy las gracias porque es verdad que si no das salseo que aquí me rebatáis", les decía la penúltima expulsada de 'Supervivientes 2025'.

Carmen Alcayde, rotunda sobre Makoke y Pelayo: "Su amistad no existe"

Después, 'Tardear' aprovechaba la presencia de Carmen Alcayde para analizar su guerra con Pelayo Díaz. "Pelayo, por favor que ha dicho que no volvería a convivir con Damián y luego la falsa soy yo. Él no quiere convivir con Damián y dice que compartiría la comida con Montoya y Anita, hombre por favor", recalcaba la valenciana cuestionando así la falsedad de su rival.

Tras ver un vídeo de sus discusiones con Pelayo, Carmen Alcayde no se cortaba nada en sentenciarle. "Es muy fuerte que diga ahora que compartiría la comida con Montoya y Anita y que no volvería a convivir con Damián porque está harto de oírle hablar de karate", volvía a repetir.

"La amistad entre Pelayo, Damián y Makoke no existe. La despedida de Makoke con Pelayo fue Makoke sin levantarse del asiento, compárala con la mía los dos llorando y la despedida de Damián con Pelayo y Makoke fue venga hasta luego que voy a ganar yo", concluía Alcayde.