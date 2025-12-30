Carmen Alcayde presentará las nuevas tardes de la televisión valenciana À Punt tras cancelar 'Va de bo'

Pese a que era una de las grandes apuestas de la temporada de À Punt, la cadena autonómica valenciana decidía cancelar 'Va de bo', su magacín de tarde tras apenas tres meses de emisión por sus bajas audiencias. Así, el programa que presentaban Màbel Martí y Nacho Cotino se ha despedido aprovechando las fechas navideñas. En enero, la cadena estrenará un nuevo formato que contará con Carmen Alcayde como presentadora.

Así, Carmen Alcayde retomará su faceta de presentadora en À Punt sumándose a otros rostros conocidos a nivel nacional que forman parte de la parrilla de la cadena como Inés Ballester, que acaba de estrenar un programa de entrevistas, o Eugeni Alemany y Ximo Rovira.

À Punt ya trabaja en 'La vesprada amb tu', el nuevo magacín vespertino que se estrenará el miércoles 7 de enero y que se emitirá de lunes a viernes desde las 16:45 hasta las 19:30 horas. El nuevo formato estará presentado como decimos por Carmen Alcayde y Ferrán Caño, quien este miércoles dará las Campanadas de la cadena con Maria Fuster desde Utiel y que es la cara de todas las retransmisiones de Fallas, Hogueras y Magdalena, la Cabalgata de Reyes, Carnaval de Vinaròs, procesiones de Semana Santa, etc.

Por su parte, Carmen Alcayde regresa a la cadena autonómica valenciana después de haber iniciado su carrera en Canal Nou. Fue con 'Aquí hay tomate' cuando dio el salto a nivel nacional y ahora regresa después de haber sido colaboradora en los últimos años en diferentes formatos de Telecinco como 'Sálvame', 'Tardear' o 'Fiesta' así como concursante de 'GH VIP' y 'Supervivientes'.

'La vesprada amb tu' será un magacín que se realizará en directo y con público invitado desde el Estudio 1 de À Punt Radiotelevisió Valenciana en Burjassot. La gran novedad de este nuevo programa son los testimonios de tú a tú con entrevistas a personas de todas las edades que desean compartir con la audiencia sus experiencias personales, sus alegrías, penas y sus deseos al más puro estilo de 'El diario de Jorge' o 'La tarde, aquí y ahora'.

Así será el nuevo magacín de tarde de À Punt con Carmen Alcayde

No obstante, en este nuevo formato presentado por Carmen Alcayde y Ferrán Caño también primará el entretenimiento y la actualidad. Será una ventana abierta de directo durante toda la tarde para informar, analizar y, sobre todo, acompañar a todos los espectadores de la Comunidad Valenciana. El equipo del programa contará con reporteros para entrar en directo desde cualquier sitio de la Comunitat Valenciana.

El espacio buscará información de proximidad, en la que el espectador también tenga voz y voto y pueda sentirse representado por las historias que se cuentan. El programa se estructurará en varias secciones, habrá una parte de talk show en la que se contarán dos o tres historias al día de cualquier pueblo o ciudad de la Comunidad Valenciana.

Además se hará también una sección del tiempo con directos de los reporteros, imágenes de meteorología y naturaleza, previsiones y lo acompañarán con una historia del sector primario con reportajes y entrevistas en directo (agricultores, ganaderos, etc.).

En definitiva, se trata de un magacín que ofrecerá testimonios íntimos e información de actualidad con una mirada de carácter social que además difundirá la riqueza de las tradiciones, fiestas y manifestaciones artísticas de la Comunitat Valenciana