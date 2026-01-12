Actualidad

À Punt cancela fulminantemente el programa de Toni Cantó después de hacer un 0,0% de audiencia

por Roberto Jiménez

À Punt ha decidido cancelar definitivamente 'El Debat', el programa de Toni Cantó tras su gran fracaso en audiencia y ser visto en algunos tramos por ni un solo espectador.

Toni Cantó en 'El debat'.
Toni Cantó en 'El debat'. | À Punt.

Parece que Toni Cantó está destinado al fracaso. Después de su poco éxito como político, ahora el valenciano ha vuelto a fracasar como presentador después de su fugaz paso por 7NN. Y es que À Punt ha decidido cancelar definitivamente 'El debat', el programa de debate que conducía los viernes por la noche.

Según ha avanzado Las Provincias, a la dirección de À Punt se le ha agotado la paciencia con el formato de debate semanal que estrenó hace unas semanas en la noche de los viernes y que ha resultado ser un absoluto fracaso en audiencia.

À Punt estrenaba en diciembre este formato conducido por Toni Cantó con la premisa de "reflejar la polarización que impregna hoy en día la sociedad" con diferentes mesas de debate en las que participaban colaboradores como Lucía Etxebarría, Juan Soto Ivars, Elisabeth Duval o Pilar Rodríguez Losantos.

En total, À Punt ha emitido cinco programas de 'El debat' y su curva ha sido completamente descendente. De hecho, el pasado viernes, el programa conducido por Toni Cantó anotó mínimo con un desastroso 0,7% y 6.000 espectadores. Y aunque en anteriores entregas ya había rozado el 0% en diferentes momentos, esta última entrega dedicada a hablar del turismo descendió al 0,0% técnico de audiencia durante toda una hora.

Tras su gran debacle en audiencias, 'El debat' desaparecerá definitivamente de la parrilla de À Punt sumándose a la cancelación hace unas semanas de 'Va de bo', su magacín de tarde que ya ha sido suplido por otro conducido por Carmen Alcayde y Ferrán Caño.

Ahora queda por ver si À Punt opta por retener a Toni Cantó con algún otro proyecto o si el valenciano se queda fuera de la cadena autonómica después de que hace unos años la tachara de "TeleCompromís".

