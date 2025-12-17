Ponen el grito en el cielo por el error garrafal del programa de Toni Cantó en la televisión valenciana À Punt 

Desde que se conoció que Toni Cantó fichaba por À Punt para ponerse al frente de un nuevo programa de debate político en el prime time las críticas no han cesado. Por si fuera poco, el poco éxito que está cosechando 'El debat' han acentuado estos ataques a la cadena autonómica valenciana.

'El Debat' debutaba en parrilla el pasado 5 de diciembre con un 2,4% de cuota de pantalla y 19.000 espectadores de media. Pero lo peor es que durante el tramo final del espacio, entre las 00:17 horas y las 1:03 horas, registró prácticamente un 0% de cuota de pantalla (0,1%).

En su segunda entrega, los datos del programa de Toni Cantó fueron aún peor, lo que ha derivado en un recorte en su duración. Para esta semana, À Punt ya ha avanzado que 'El debat' analizará si hacer la compra se ha vuelto en una misión imposible de cara a las navidades por los altos precios de los productos.

En concreto, en el avance del programa de este viernes se puede leer lo siguiente: "Fer la compra es misió imposible?". Una frase llena de errores ortográficos tal y como ha señalado un usuario valenciano. "El tema de esta semana de El Debate parece que está escrito por el mismo Toni Cantó. Se escribe "missió" e "impossible", y el "és" se acentúa", señalaba este usuario.

El tema d’esta setmana de #ElDebat sembla escrit pel mateix Toni Cantó



S’escriu “missió” i “impossible”



I “és” s’accentua pic.twitter.com/tU7DcEbkTx — BĒRNAR (@BernarGM) December 16, 2025

Después, otra usuaria no ha dudado en reaccionar a este error ortográfico del programa de Toni Cantó. "¿Y no se suponía que el argumento para despachar lingüistas era que la gente de dentro ya teníamos el C1 y no hacían falta? El medio público debe ser referente en lengua. Duele a los ojos ver esto y saber que no se revisa porque se han perdido ya 3 de los 12 lingüistas y no dan abasto", se queja.

I no se suposava que l'argument per a despatxar lingüistes era que la gent d dins ja teníem el C1 i no feien falta?



El mitjà públic ha de ser referent en llengua. Fa mal als ulls vore açò i saber que no es revisa perquè s'han perdut ja 3 dels 12 lingüistes i no donen l'abast. https://t.co/Nf9a97SYSp — Cèlia Cerezo 🍒 Cherrytree (@ccerezog) December 16, 2025

Y es que cabe recordar que durante años, Toni Cantó ha realizado declaraciones polémicas sobre el uso de las lenguas cooficiales del estado. De hecho, llegó a culpar a la inmersión lingüística de generar dificultades de comprensión oral y expresión en algunas comunidades, argumentando que discrimina al español. Por si fuera poco, cuando fue el candidato a la Presidencia de la Generalitat Valenciana por Ciudadanos en 2019 reconoció tener "el valenciano oxidado, pero me he comprometido a dar clases tras la campaña".

Por otra parte, hay que decir que desde la llegada de Vicente Ordaz a la presidencia de À Punt, al que se señaló por no tener aptitudes para poder hablar el valenciano de forma correcta, se ha puesto en marcha una 'castellanización' de los contenidos de la cadena dejando a la mínima expresión los programas en los que se habla en valenciano.

Es por ello, por lo que muchos valencianos no han dudado en criticar el error ortográfico de 'El debat' de Toni Cantó a la hora de promocionar sus próximos contenidos.

📣 Missió i impossible. És el propi programa. https://t.co/SZB00vh4fJ — Cartelera Turia (@CTuria) December 16, 2025

eh però despediu lingüistes xdd la mare que els va matricular a tots de vitar https://t.co/XtgeZZFwOU — mercacsona (@merkatonta) December 16, 2025