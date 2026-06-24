'La Promesa', avance capítulo del miércoles 25 de junio en RTVE: María Fernández se pone de parto ante Alonso

En el capítulo 860 de 'La Promesa' de este jueves 25 de junio, Ciro muestra interés en la propuesta de Manuel, pero se toma su tiempo para considerarla. Pía confiesa a Ricardo el gran secreto que la está atormentando: Leocadia mató a Jana. Pellicer, estupefacto, le aconseja esperar a la boda de Curro para contárselo.

Alonso recibe una carta de Máximo de Buenaventura, viejo amigo, quien desea hospedarse en La Promesa próximamente. Las cocineras y Petra discuten con Samuel sobre la injusticia de Cristóbal hacia Teresa y Ricardo. El cura confronta al mayordomo. Martina sigue sin valor para dejar a su prometido, y el regreso de este a la gestión de las tierras complica aún más la situación.

Jacobo les cuenta a Leocadia y Lorenzo que el marqués se ha marchado con María Fernández. La señora de Figueroa está desesperada porque Ángela no se vaya, temiendo perderlo todo. Ciro, finalmente, informa a Julieta que acepta la propuesta de Manuel y no se marcharán. Cristóbal termina readmitiendo a Teresa como ama de llaves y, además, restituye a Ricardo como segundo mayordomo. Alonso lleva en su coche a María Fernández, quiere que la vea un médico. Conduce él cuando María se pone de parto.

Resumen del capítulo 859 de 'La Promesa' (Miércoles 23 de junio)

En el capítulo 859 de 'La Promesa' que TVE ha emitido este miércoles 24 de junio, Adriano se alarma al creer que alguien los ha descubierto besándose, pero Martina cree que son imaginaciones suyas. El servicio se reúne para criticar a Cristóbal, y Candela les cuenta su idea para resolver el problema de Teresa: todos se van a inculpar del robo de la carta. Alonso propone a Jacobo que sustituya a Ciro en la gestión de las tierras. Curro y Ángela discuten porque él ya no ve clara la idea de marcharse.

Pía, por su parte, intercede ante el mayordomo para que Ricardo recupere su puesto. Las mujeres del servicio han trabajado a destajo, con María Fernández a la cabeza, para organizar la boda de Vera y Lope. ¡Todo está precioso! Los novios se dan el ‘Sí, quiero’ en una emotiva ceremonia en palacio. Manuel se salta la boda para despedirse de Julieta y le regala el cuadro con el que se conocieron.

Ricardo encuentra a Pía desconsolada, y ella se dispone a confesarle quién mató a Jana en realidad. Manuel, desesperado por evitar la marcha de Julieta, toma una drástica decisión. ¿De qué se trata?