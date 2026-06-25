'La Promesa', avance capítulo del viernes 26 de junio en RTVE: Gran preocupación por el bebé de María Fernández

En el capítulo 861 de 'La Promesa' que RTVE emitirá este viernes 26 de junio, María está de parto. Y Alonso, más nervioso que nunca, es el único que puede asistir a la doncella. Para sorpresa de todos, finalmente, Ciro anuncia que se queda en La Promesa. ¿Cómo ha conseguido Manuel convencer al joven?

Por su parte, Adriano y Martina siguen sintiéndose culpables por su traición a Jacobo. Ángela y Curro se reconcilian tras sus discrepancias y disputas por las dudas del muchacho a irse de La Promesa tras la celebración de la boda.

Después del anuncio de Cristóbal, Teresa y Ricardo recuperan sus funciones en el servicio. Manuel explica a Julieta la propuesta que le hizo a Ciro y que no soporta la idea de perderla. Finalmente, María Fernández da a luz a su bebé, pero la preocupación se apodera de la madre y el marqués: ¡el recién nacido no llora!

Resumen del capítulo 860 de 'La Promesa' (Jueves 25 de junio)

En el capítulo 860 de 'La Promesa' ofrecido este jueves 25 de junio, Ciro muestra interés en la propuesta de Manuel, pero se toma su tiempo para considerarla. Pía confiesa a Ricardo el gran secreto que la está atormentando: Leocadia mató a Jana. Pellicer, estupefacto, le aconseja esperar a la boda de Curro para contárselo.

Alonso recibe una carta de Máximo de Buenaventura, viejo amigo, quien desea hospedarse en La Promesa próximamente. Las cocineras y Petra discuten con Samuel sobre la injusticia de Cristóbal hacia Teresa y Ricardo. El cura confronta al mayordomo. Martina sigue sin valor para dejar a su prometido, y el regreso de este a la gestión de las tierras complica aún más la situación.

Jacobo les cuenta a Leocadia y Lorenzo que el marqués se ha marchado con María Fernández. La señora de Figueroa está desesperada porque Ángela no se vaya, temiendo perderlo todo. Ciro, finalmente, informa a Julieta que acepta la propuesta de Manuel y no se marcharán. Cristóbal termina readmitiendo a Teresa como ama de llaves y, además, restituye a Ricardo como segundo mayordomo. Alonso lleva en su coche a María Fernández, quiere que la vea un médico. Conduce él cuando María se pone de parto.