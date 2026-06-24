Nacho Abad rectifica el sonado desliz de una reportera con 'Pasapalabra' y celebra el robo de 'El Rosco' por Mediaset

Hace unos días, 'Pasapalabra' estrenaba 'AlaZ', la nueva prueba final que sustituye a El Rosco mientras Mediaset trabaja en un nuevo concurso que incluirá precisamente ese juego como la parte principal y final del mismo. Y por primera vez, Nacho Abad ha hecho referencia en directo en 'En boca de todos' a esta importante noticia que da un vuelco a la televisión.

Así, después de años de guerra judicial, Antena 3 se ha deshecho de la prueba estelar de 'Pasapalabra' mientras Telecinco recurrirá a ella para tratar de luchar por la audiencia de las tardes. Un conflicto que este miércoles se ha hecho público en el programa matinal de Cuatro por una metedura de pata de una de sus reporteras.

Todo sucedía cuando Leticia Santos usaba el nombre de El Rosco en plena conexión. Lo hacía al relatar todo lo que se ha vivido este miércoles en el Congreso de los Diputados con la comparecencia de Pedro Sánchez sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE. Era entonces cuando la reportera se hacía eco de cómo en su turno, Santiago Abascal usó las letras del abecedario para repasar los casos que afectan al entorno del Presidente.

Y era ahí cuando Leticia Santos comparaba lo que había hecho Abascal con 'Pasapalabra'. "Empezaba a primera hora Feijóo con la lista de la compra, luego seguía Abascal con ese Pasapedro palabra, que tenía ahí un Rosco con todas las causas que afectan al Presidente del Gobierno", explicaba la reportera.

Leticia Santos y Nacho Abad en 'En boca de todos'

Al escuchar a su compañera, Nacho Abad no dejaba escapar la ocasión para sacar pecho de la jugada de Mediaset al hacerse de nuevo con los derechos de El Rosco. "¿Has dicho que Abascal ha usado 'El Rosco' de Mediaset?", le cuestionaba el presentador. "Ah, bueno, ya no…Ya no lo tenemos. Por eso le he cambiado el nombre, para que no vengan otras cadenas a tirarnos de las orejas", contestaba Leticia Santos tratando de corregir lo que había dicho, mientras se santiguaba.

Y era ahí cuando Nacho Abad volvía a corregir a su compañera por su metedura de pata al dejarle claro que sí que podían hablar de El Rosco porque ya volvía a pertenecer a Telecinco. "No, no, Leti, que nos lo han devuelto, que ha vuelto aquí", le recordaba el presentador. "Entonces sí, ya lo podemos decir, El Rosco de 'Pasapalabra'", reaccionaba la reportera.