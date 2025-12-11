La audiencia repudia a Toni Cantó y À Punt toma medidas drásticas con su programa para evitar el 0%

À Punt ha decidido tomar medidas tras el fiasco en audiencias del programa de Toni Canto, 'El Debat', después de que registrara un 0% técnico de cuota de pantalla durante parte de su estreno. Por tal motivo, y para evitar repetir ese dato, la cadena pública valenciana ha decidido recortar considerablemente la duración del espacio.

El pasado viernes 5 de diciembre, 'El Debat' duró más de 120 minutos. Este próximo viernes, la segunda entrega del programa tendrá una duración máxima de 70 minutos, empezando a las 22:45 horas, tras el concurso 'A la Saca', y finalizando a las 23:55 horas. Siete días antes terminó pasadas la 1:00 de la madrugada.

Este recorte en el formato conducido por Toni Cantó en 'À Punt' tiene un objetivo claro: evitar repetir el 0% técnico de share que cosechó entre las 0:00 y la 1:00 horas. Ese tramo se ha suprimido en esta segunda entrega, dejando su espacio a otro contenido. De media, 'El Debate' logró en su estreno un 2,4% de cuota de pantalla, lo que se tradujo en apenas 19.000 espectadores.

En esa primera entrega, el espacio debatió sobre si el feminismo estaba en crisis con invitados tan polémicos como Lucía Etxebarría y Juan Soto Ivars. Por si esto fuera poco, el programa de Toni Cantó estuvo una décima por debajo del dato mensual de la cadena, y medio punto porcentual menos del promedio de ese día.

Antonio Maestre se niega a participar en el programa de Toni Cantó

En el segundo programa de este viernes 12 de diciembre, se debatirá sobre si la Monarquía en España está agotada, a raíz del lanzamiento del libro de memorias de Juan Carlos I, que lleva por título 'Reconciliación'. Con este polémico tema, y el recorte en su duración, la cadena valenciana intentará reflotar los nefatos datos del estreno.

Esta segunda entrega contará con la presencia de los siguientes colaboradores: el periodista y escritor José Apezarena; la periodista y colaboradora de Telecinco Paloma Barrientos; el escritor Alberto Lardiès, y la periodista Ana Pardo de Vera. También participarán dos expertos en monarquía, Jaime Peñafiel y Rosa Villacastín.

Sin embargo, hay un periodista que ha declinado participar. Antonio Maestre ha asegurado en su cuenta de X que "ayer me invitaron a participar en 'El Debat' de 'À Punt'". "Agradecí el ofrecimiento a los trabajadores y lo rechacé porque no estoy dispuesto a colaborar cuando se coloca a un político como Toni Cantó al frente", ha sentenciado.