El Gran Wyoming le recuerda a Toni Cantó lo que decía contra la existencia de 'À Punt', cadena que ahora le da un puesto

El Gran Wyoming ha reaccionado en la última entrega de 'El Intermedio', tirando de ironía, al fichaje de Toni Cantó por 'À Punt', la televisión autonómica valenciana. Ha sido Dani Mateo el encargado de dar la noticia. Según ha anunciado, Maribel Vilaplana ya es "el pasado de la televisión valenciana. 'À Punt' ya tiene a su nueva estrella, y es ni más ni menos que Toni Cantó".

"El actor de 'Siete vidas' se ha propuesto protagonizar ahora 'Siete días', que debe ser más o menos lo que lleva cotizado", ha bromeado el colaborador del programa de La Sexta. "El caso es que la televisión valenciana le ha ofrecido presentar un programa de debate, y lo ponen a esta misma hora, pero los viernes", explicó Dani Mateo. Por lo tanto, no tendrán que competir contra él, ya que 'El Intermedio' se emite solo de lunes a jueves.

Dirigiéndose a El Gran Wyoming, el cómico ha aprovechado para lanzarle un dardo al actor: "Porque si tú trabajas cuatro días, a Toni Cantó le gusta currar aún menos y solo va a hacerlo uno". "Las desgracias nunca vienen solas, después de la DANA, esto", ha espetado el presentador, antes dar su opinión al respecto de este nuevo trabajo del expolítico de 'Ciudadanos'.

El demoledor dardo de El Gran Wyoming a Toni Cantó

"¿Estamos hablando del mismo Toni Cantó que en 2019 decía que la televisión pública valenciana era un capricho muy caro y que costaba 9.000 euros por cada espectador?", ha preguntado Wyoming. "Pues ya lo siento señor Cantó, pero el nombre del programa no puede ser 'El Chiringuito' que ese ya está pillado", ha sentenciado el conductor del programa.

El Gran Wyoming también ha reaccionado en 'El Intermedio' a las memorias del rey Juan Carlos I, que ya han visto la luz en Francia. Entre otras polémicas, el emérito dedica buena parte de su libro a hablar de sus escándalos amorosos, que él tacha de "deslices sentimentales". "Una relación se hizo pública, fue instrumentalizada y tuvo graves consecuencias en mi reinado", reconoce el padre de Felipe VI.

Además, lamenta que los medios le hayan adjudicado "una decena de relaciones extraconyugales, la mayoría ficticias". "Como si la amistad entre hombres y mujeres no fuera posible", añade. Unas declaraciones que han sido muy criticadas por Wyoming, quien considera que el rey Juan Carlos "tiene un morro que se lo pisa" al afirmar que solo eran amigas: "Normal que se caiga tanto".