Dani Mateo alerta sobre el plan de Almeida de las aeronaves no tripuladas con este serio augurio en 'El Intermedio'

José Luis Martínez-Almeida tiene claro cómo se desplazarán los madrileños por la capital de aquí a diez años: nada de trenes, metro o autobuses, la ciudad de Madrid contará con "aeronaves no tripuladas" como medio de transporte público. Un ambicioso proyecto del edil que 'El Intermedio' no ha tardado en recoger este martes y que Dani Mateo no ha podido evitar sentenciar con su habitual sentido del humor.

"¿Por qué no hablamos un poco de aquellos sitios de los que no habla nunca nadie en los medios? Yo que sé... ¡Madrid!", ha comenzado proponiendo con sorna el humorista nada más arrancar su sección en el espacio de La Sexta este martes. Así, no ha dudado en repasar desde el humor el insólito anuncio que el alcalde de Madrid ha lanzado sobre el futuro del transporte público en la ciudad.

Dani Mateo no da crédito al plan de Almeida para elevar el transporte público en Madrid al cielo: "La NASA madrileña"

"Mientras en vuestros puebluchos estáis preocupados con cosas como 'mi president me ha sisado un bizum' en la capital del reino no están pensando en 2025. Ya hay planes para 2035, y afortunadamente no es otra candidatura olímpica", ha señalado con sorna Dani Mateo antes de repasar la última comparecencia del edil. "En 10 años los madrileños se podrán desplazar mediante naves no tripuladas o aeronaves no tripuladas por el cielo de Madrid. Y por ello hagamos más evidente que nunca aquello de Madrid al cielo", anunciaba Almeida este martes.

Basta ya de hablar de Valencia, @DaniMateoAgain propone que hablemos de esos sitios de los que nadie nunca habla. Madrid, por ejemplo. #elintermedio pic.twitter.com/QTTqndgXaZ — El Intermedio (@El_Intermedio) October 21, 2025

Una declaración de intenciones que ha despertado todo tipo de reacciones en la mesa de 'El Intermedio'. "Coño naves voladoras... Pues si cuando llueve se inunda el metro y se colapsan las carreteras imagínate un atasco de navecillas de estas de 'Blade Runner' pitando", ha apuntado entre risas el Gran Wyoming.

"I want to believe... Yo elijo creer Wyoming. A mí me ha emocionado eso de 'de Madrid al cielo'.... Es como el eslogan de la NASA madrileña. Aunque me preocupa más lo del cielo a Madrid... Que suena a que para el segundo día uno de esos cacharros falla y se estampa en la Puerta del Sol", ha resuelto entre risas del público Dani Mateo, lanzando un augurio poco optimista sobre el fantasioso plan de Almeida.