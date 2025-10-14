El Gran Wyoming pone a Ayuso entre la espada y la pared en menos de un minuto en 'El Intermedio'

El Gran Wyoming ha vuelto a atizar a Isabel Díaz Ayuso en 'El Intermedio' tras filtrarse hace unos días la declaración judicial de su pareja, Alberto González Amador. El empresario explicó ante el juez las opciones que le propusieron sus abogados y los motivos que le llevaron a reconocer que había cometido un fraude fiscal.

"Les dije a ellos (a los abogados): Mirad, yo creo que saben quién soy. Lo que no quiero es que haya ruido mediático… Soy una persona anónima, incluso estando como pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no he ido nunca a actos oficiales. No quería exponerme, ni que hubiera ruido mediático y, lo más importante, que esto no le salpicara a ella. Que ellos (sus abogados) buscaran la fórmula adecuada para eso", expuso González Amador ante el juez que lleva el caso.

El Gran Wyoming tira de ironía para analizar las declaraciones del novio de Isabel Díaz Ayuso

Tras escuchar sus declaraciones, El Gran Wyoming ha ironizado desde el programa de La Sexta con el asunto: "Pero si es inocente, ¿qué le va a salpicar? González Amador se declaró culpable solo para proteger a Ayuso… o dicho de otra manera: lo hizo por amor". "San Alberto, bueno mártir, se sacrificó para salvar a la presidenta", añadió el presentador, con su habitual sentido del humor.

Acto seguido, se imaginó cómo pudo ser esa conversación entre la presidenta madrileña y su pareja cuando él le contó su decisión de declararse culpable. Haciéndose pasar por González Amador, Wyoming ironizó: "No, Isabel, no insistas. Estoy dispuesto a todo con tal de salvarte. Es verdad que por el camino he trincado un par de millones y he defraudado a Hacienda, pero si es necesario iré al juzgado para salvar a mi princesa, cuál caballero andante".

Alberto González Amador está procesado por dos delitos fiscales e imputado por otro delito de corrupción en los negocios. Se enfrenta a una petición de casi cuatro años de cárcel. El novio de Isabel Díaz Ayuso se había ofrecido a través de su abogado a admitir dos delitos y a pagar una multa de casi medio millón de euros a cambio de rebajar su pena para así evitar entrar en prisión.