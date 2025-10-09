El Gran Wyoming desmonta de un plumazo el relato de Juanma Moreno apuntando a lo que muchos sostienen

El Gobierno de Juanma Moreno Bonilla continúa en el centro de las críticas a medida que se siguen descubriendo nuevas mujeres afectadas por el retraso en los cribados de cáncer de mama en Andalucía. Y el Gran Wyoming no ha dudado en repasar desde 'El Intermedio' la última torpeza del presidente autonómico al intentar librarse de toda culpa poniendo el foco, sin demasiado éxito, en el PSOE.

"En un sistema en el que hemos duplicado el número de cribados por supuesto que hay errores. Lamento el sufrimiento por el que están pasando esas mujeres, lo lamento profundamente. Nosotros asumimos responsabilidades", ha señalado Juanma Moreno Bonilla en unas declaraciones durante su última sesión de control que el espacio de La Sexta no ha tardado en comentar.

El Gran Wyoming carga contra Moreno Bonilla: "Ha dejado hundirse a su consejera para no tener que compartir la tabla"

Y es que, el presidente de la Junta de Andalucía ha insistido en que el error está "controlado y perimetrado" pese a no saber la magnitud real de las mujeres afectadas. "La verdad es que asumir responsabilidades está muy bien, pero tal vez un problema de esta magnitud exige medidas más profundas que una dimisión y la promesa de poner un parche para tapar una grieta que cada vez se hace más grande", ha señalado el Gran Wyoming con gesto serio.

"Tan grande que este caso puede acabar siendo para su gobierno lo que el iceberg para el Titanic. Aunque ahí reconozco que el señor Moreno Bonilla ha sido listo, ha dejado hundirse a su consejera para no tener que compartir la tabla", comentaba entre risas antes de que Sandra Sabatés repasase otro de sus desplantes más destacados de la sesión.

Ante los reproches por no informar sobre los resultados no concluyentes en las mamografías, Moreno Bonilla ha asegurado que han seguido el protocolo que había establecido el PSOE, pero al leerlo durante la comparecencia, dejaba a su Gobierno en evidencia al recalcar "la rapidez diagnóstica" que el protocolo pedía y que ellos no han cumplido.

"El protocolo dice ansiedad, que es lo que a este hombre le perturba, claro que también habla de rapidez diagnóstica, o sea rapidez diagnóstica para evitar la ansiedad...", subrayaba el Gran Wyoming imitando el gesto de confusión que Juanma Moreno Bonilla ha esbozado durante la reunión al darse cuenta que sus palabras se volvían en su contra por la reacción de los presentes.

"Se ve que Moreno Bonilla ha hecho con el protocolo lo mismo que se hace con las instrucciones de los muebles de Ikea, lo ha mirado por encima y claro, al final le sobra una pieza: la consejera de Sanidad", señalaba entre risas el presentador de 'El Intermedio'. "Y en vez de terminar montando una cajonera, la ha terminado montando cojonuda", terminaba añadiendo.