El Gran Wyoming pone la puntilla a Ayuso tras su burla de la Flotilla con una indigesta frase de las que resuenan

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a ser el principal objetivo de todos los dardos de 'El Intermedio' este jueves tras mofarse desde la Asamblea de Madrid sobre la detención de la Flotilla a pocas millas de Gaza. El Gran Wyoming no ha dudado en burlarse de las palabras de la dirigente del PP, echando por tierra su discurso y poniendo el foco en las polémicas que la rodean.

"Los populares de Madrid han aprovechado la Asamblea para mofarse directamente de los integrantes de la flotilla", comenzaba anunciando Sandra Sabatés antes de repasar la intervención de la presidenta madrileña en la que se burlaba de la detención del barco de ayuda humanitaria.

El Gran Wyoming responde a las mofas de Ayuso sobre la Flotilla: "Quien con Ayuso se acuesta, imputado se levanta"

"Si la asamblea de facultad flotante creyera que Israel es un estado genocida no hubiera aparecido por ahí ni locos, pero ya se han dado el baño y a partir de ahora pues subvenciones para chiringuitos, teatros, el cine...", sentenciaba Isabel Díaz Ayuso entre aplausos de sus compañeros de partido, dirigiéndose entonces hacia la izquierda española. "Ustedes no lo quieren, no quieren la paz. Ha sido oír la palabra paz y casi se rompen ¿Por qué? Porque quien con Bildu se acuesta... Secuestrado se levanta", resolvía Isabel Díaz Ayuso.

El Gran Wyoming, completamente perplejo ante la mezcla de ataques que la presidenta madrileña había esparcido en la reunión, no se ha cortado en sentenciarla desde el humor. "Pues yo tengo otro refrán para usted... Quién con Ayuso se acuesta, imputado se levanta", sentenciaba el conductor de 'El Intermedio' entre aplausos, haciendo referencia a la investigación por fraude en la que continúa sumido la pareja de la presidenta madrileña.

"Eso sí, en vez de flotilla, de copiloto de un Masseratti, que tampoco se va mal. De todas formas no se pueden meter más cosas en un discurso, en 30 segundos ha pasado de asamblea de facultad flotante a titiritero busca subvenciones, ha acusado a la izquierda de estar en contra de la paz y ha acabado con el comodín de Bildu", añadía el rostro de La Sexta sin dar crédito ante la última tanda de ataques de Ayuso.

"Y está Maduro llorando diciendo ¡Me está ninguneando! Eso sí que es un viaje y no el que ha hecho la flotilla. Con la diferencia de que a Ayuso nadie la detiene, ni el ejército israelí, ni Feijóo", ha terminado advirtiendo el Gran Wyoming, echando por tierra el intento de la presidenta de la Comunidad de Madrid de ensuciar la ayuda que el Gobierno español ha prestado acompañando a la Flotilla con un buque de guerra para su protección.