El Gran Wyoming deja una de las frases más sentenciadoras sobre Carlos Mazón con un dato que escocerá

'El Intermedio' ha arrancado este lunes poniendo el foco en la última hora de Valencia, que se encuentra en alerta roja tras las riadas y lluvias torrenciales que han afectado a varios municipios. Así, el Gran Wyoming no ha dudado en aplaudir la eficaz actuación de Protección Civil y el Comité de coordinación lanzando los avisos con 12 horas de antelación, poniendo el foco en cómo Mazón ha vuelto a desaparecer de la escena.

A pocas semanas de cumplir un año de la DANA, la lluvia ha vuelto a azotar a Valencia este fin de semana superando los 350 litros por metro cuadrado en zonas como Gandía. Sin embargo, casi un año después de la catástrofe, la actuación de las autoridades ha sido mucho más inmediata, suspendiendo clases y lanzando la alarma de protección civil con suficiente antelación.

El Gran Wyoming pone el foco en Mazón y su ausencia ante las nuevas riadas: "Es de gestión lenta, pero de digestión mucho más lenta"

"Hoy es importante que todo el mundo se vaya a su casa, el resto de días solo es que se vaya Mazón", ha comenzado sentenciando el Gran Wyoming, que cargaría a continuación contra el presidente de la Comunidad Valenciana por no reunirse con el Comité de Coordinación para concretar las medidas ante este nuevo episodio de lluvias torrenciales por asistir a un evento del PP en Murcia.

Está muy bien haber actuado rápido esta vez frente a las lluvias torrenciales que afectan al sur de Valencia, pero dar a entender que el año pasado la AEMET no avisó es repetir constantemente la misma mentira. #elintermedio pic.twitter.com/KdhnwEFtie — El Intermedio (@El_Intermedio) September 29, 2025

"Los valencianos han criticado mucho que mientras su comunidad revivía imágenes, Mazón estuviera lanzando besitos... Cómo os gusta malmeter, a mí no me parece mal que lance besitos. Lo único criticable es que no sean de despedida", ha señalado el presentador mientras Sandra Sabatés recordaba que la alerta sobre el fuerte temporal había llegado el sábado a mediodía.

"Está muy bien que hayan actuado rápido esta vez, pero dar a entender que la AEMET no avisó el año pasado es repetir una y otra vez la misma mentira, bastaba con apretar un botón", sentenciaba a continuación el Gran Wyoming, plantándose contra quiénes han asegurado desde el Partido Popular que la presencia de Mazón en dicha reunión no era necesaria.

Así, ha vuelto a poner el foco en lo que ocurrió el año pasado. "La realidad es que llevaban días avisando de la DANA, enviaron cientos de mensajes y lanzaron el primer aviso rojo a las 7:36 de la mañana, solo 12 horas antes. Ya sabéis que el pobre Mazón es de gestión lenta, pero de digestión aún mucho más lenta", ha bromeado el conductor de 'El Intermedio', lanzando otro dardo al dirigente del PP.

"Desde aquí mandamos mucho ánimo y mucha fuerza a todos los valencianos que vuelven a atravesar momentos difíciles. En cualquier caso la falta de confianza hacia su gobierno por parte de los valencianos es más que evidente y tendrá consecuencias", añadía entonces el Gran Wyoming antes de volver a ironizar sobre la nefasta gestión del Partido Popular durante la DANA.

"Habrá que cambiar la manera en la que se estudia el ciclo del agua en sus colegios. Ahora será el agua se evapora, se condensa formando las nubes, se precipita en forma de lluvia y Carlos Mazón no está en su puesto para gestionarlo", ha bromeado el presentador. "Y es por eso queridos niños que todo está verde, los campos y Mazón gestionando crisis", añadía el rostro de La Sexta con sorna antes de cambiar de tema.