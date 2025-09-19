El Gran Wyoming emite una de las mejores reacciones al despido fulminante de Jimmy Kimmel

El Gran Wyoming ha utilizado 'El Intermedio' para mojarse sobre uno de los temas televisivos de la semana: la decisión de la cadena estadounidense ABC de la suspensión de manera indefinida del programa de humor conducido por Jimmy Kimmel tras haber criticado el uso partidista del asesinato de Charlie Kirk.

Esta cancelación se suma a la del programa de Stephen Colbert, que también fue cancelado en junio tras sus críticas a Donald Trump. Como si fuese un residente en un estado conservador, el Gran Wyoming mantenía una conversación con Sandra Sabatés, escopeta en mano, como si estuvieran en otra época.

La copresentadora leía un periódico, y sacó a colación la cancelación de 'Jimmy Kimmel Live!': "La cadena ABC lo ha cancelado después de que el presentador criticara el uso partidista del asesinato de Charlie Kirk por parte de Donald Trump y sus seguidores", explicó Sandra Sabatés en el programa de La Sexta.

El Gran Wyoming: "Un comunista menos diciendo sandeces en televisión"

"Qué gran noticia, un comunista menos diciendo sandeces en televisión", ironizó Wyoming, quien añadió: "Además, la comedia está sobrevalorada y es so fucking boring". Siguiendo con la broma, el presentador considera que antes sí que se hacía buena televisión con programas del tipo de 'Granjero último modelo' o 'La Mula Francis'": "Aquello sí que eran hombres. Seguro que el tal Kimmel no sabría acertar ni a un castor borracho a 20 yardas".

Acto seguido, Sandra Sabatés continuó explicando que, tras la cancelación del show, el presidente estadounidense ha publicado un mensaje en 'Truth Social' alegrándose de su desaparición. Pero no solo eso sino que, además, Trump también ha amenazado a otros dos grandes comunicadores de late nights norteamericanos: Jimmy Fallon y Seth Meyers.

"La amenaza, ojo, puede no ser en vano porque ya es el segundo presentador de un late night despedido en pocos meses", prosigue la copresentadora de 'El Intermedio'. Y es que, tal y como ha recordado la periodista, en julio, "el show de Stephen Colbert, el más visto del país fue cancelado tras criticar la gestión de Donald Trump". "América está caminando en el buen sentido, esos malditos cerdos comunistas perdederos ya pueden ir buscándose un trabajo de verdad", sentencia Wyoming.

Trump sigue generando polémica allá donde va. Ahora está de viaje de Estado al Reino Unido. Allí, según ha explicado Sabatés, "la televisión pública australiana ha sido vetada y no ha podido cubrir la rueda de prensa con el primer ministro del Reino Unido. El motivo ha sido una pregunta incómoda que la cadena australiana le hizo sobre sus negocios". "¡Maldito koala de extrema izquierda, jodidos australianos! ¿Qué se puede esperar de un país donde comen canguro?", ha ironizado Wyoming.

Horas antes, en 'Zapeando', Dani Mateo también sacaba a colación la polémica suspensión de uno de los programas más exitosos de la ABC. Tras mostrar el mensaje de alegría de Donald Trump ante la suspensión del show, el presentador soltó un "menudo imbécil". Acto seguido, mirando a cámara, mandó un mensaje al presidente de los Estados Unidos: "Ven a mí, Risketo. Risketo con pelo, ¡ven a mí!". De esta forma, hacía alusión al color naranja de la cara del político republicano que tanto ha dado de qué hablar y tantas bromas ha generado.